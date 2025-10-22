Tigres ruge y sube al cuarto lugar; Pumas cae ante San Luis y alarga su crisis en la Liga MX

La jornada 14 del Apertura 2025 dejó emociones contrastantes en la Liga MX. Tigres volvió a rugir con fuerza tras vencer 2-1 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, mientras que los Pumas extendieron su mala racha a seis partidos sin ganar al caer 1-0 frente al Atlético San Luis en Ciudad Universitaria.

ASÍ FUE EL TIGRES VS PACHUCA

En Hidalgo, el conjunto dirigido por Guido Pizarro mostró jerarquía para imponerse en un duelo intenso. Aunque Pachuca dominó el primer tiempo con llegadas de Enner Valencia y Víctor Guzmán, Tigres resistió y golpeó en el momento justo.

Juan Brunetta abrió el marcador al 59´ con un tiro libre magistral que venció a Carlos Moreno. Los Tuzos empataron al 77´ con un potente disparo de Kenedy, pero un minuto más tarde, Diego Lainez aprovechó un pase de Rómulo y definió con calidad para el 1-2 definitivo.

El cierre fue polémico y caliente pues Marco Farfán fue expulsado al 85´ por Tigres, mientras que Eduardo Bauermann (90´) y Oussama Idrissi (90+11´) vieron la roja por Pachuca tras decisiones revisadas en el VAR.

Con este resultado, Tigres llegó a 29 puntos y se colocó en el cuarto puesto general, desplazando al Cruz Azul. Pachuca se quedó con 21 unidades y podría caer más posiciones conforme avance la fecha.

PUMAS SE ALEJA DE LA LIGUILLA

Por su parte, los Pumas siguen sin encontrar el rumbo. En casa, fueron superados 1-0 por Atlético San Luis, que aprovechó su oportunidad más clara al minuto 78´. En una jugada dentro del área, Román Torres estrelló el balón en el travesaño y, tras un rebote, Sébastien Salles-Lamonge definió de zurda para sellar la victoria visitante.

Los auriazules intentaron reaccionar con remates de Ruvalcaba y Rodrigo López, pero sin precisión. Con esta derrota, Pumas suma seis jornadas sin victoria y se aleja de los puestos de Liguilla. San Luis, en cambio, se llevó tres puntos valiosos y se mete de lleno en la pelea por clasificar.