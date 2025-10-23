Dodgers y Blue Jays abren fuego en la Serie Mundial 2025

El espectáculo del rey de los deportes alcanza su punto más alto con el arranque de la Serie Mundial 2025 entre Blue Jays de Toronto y Dodgers de Los Ángeles, dos equipos que llegan en momentos diferentes, pero con el mismo objetivo: levantar el trofeo de campeón.

Toronto regresa al Clásico de Otoño después de más de tres décadas, impulsado por una ofensiva encendida encabezada por Vladimir Guerrero Jr., quien ha sido la gran figura de la postemporada con números de ensueño y batazos oportunos que levantaron a la novena canadiense. El ambiente en el Rogers Centre promete ser una fiesta total con los dos primeros juegos en casa.

Del otro lado, el actual campeón, Dodgers, busca refrendar su dominio y mantener su dinastía activa. Con una rotación sólida que encabeza Shohei Ohtani, junto a Roki Sasaki y Blake Snell, los angelinos apuestan al pitcheo y la experiencia en escenarios grandes. La ofensiva comandada por Mookie Betts y Freddie Freeman sigue siendo una amenaza constante.

Será un duelo de estilos. Toronto buscará hacer daño temprano, aprovechar su poder y forzar el ritmo del juego. Dodgers, más acostumbrado a series largas y de presión, apostará por el control desde el montículo y la paciencia al bate. El bullpen podría ser el factor decisivo en esta batalla, donde un solo lanzamiento puede cambiar la historia.

Más allá del terreno, hay aroma a historia. Toronto sueña con revivir los días gloriosos de los 90; Los Ángeles quiere reafirmar su grandeza moderna. La Serie Mundial promete emociones, batazos, dramatismo y noches que quedarán en la memoria.

El primer juego marcará el rumbo de una serie que, desde ya, se perfila como una de las más esperadas de los últimos años.

Los abridores para este viernes, designados por sus respectivos mánagers, son: por Dodgers, Blake Snell; en tanto que por Toronto hará lo propio Trey Yesavage, en partido programado para que dé comienzo en punto de las 5:00 de la tarde (17:00 horas).