Ricardo Campillo gana el Premio Estatal del Deporte

El entrenador cajemense de karate, Ricardo Campillo Gastélum, fue reconocido con el Premio Estatal del Deporte 2025 en Sonora, en la modalidad de Entrenador del Año, tras obtener la máxima puntuación otorgada por el comité elector designado por Codeson.
Con una amplia trayectoria, primero como atleta y posteriormente como formador de nuevas generaciones, Campillo Gastélum se consolida como una de las figuras más destacadas del karate sonorense. Su labor constante, disciplina y resultados en competencias nacionales e internacionales fueron factores decisivos para alcanzar este importante reconocimiento.
El segundo lugar en la categoría de entrenador fue para Ibeth Jazmín Martínez Gámez, mientras que el tercer sitio correspondió a Carlos Enrique García Sariñana.
En tanto, en la categoría de Atleta Prospecto del Año, la ganadora fue Yalitza Guadalupe Castillo Valdez, joven promesa que ha mostrado un notable crecimiento en su disciplina.
Cabe destacar que Ana Carolina Herrera Ayala, alumna de Campillo Gastélum, obtuvo el segundo lugar en la modalidad de atleta del año. Pese a haber conquistado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior y escuchar el Himno Nacional Mexicano en lo más alto del podio, el jurado se inclinó por Sofía Mireya Ibarra Miranda, quien fue designada ganadora del máximo galardón.
Ana Carolina, con la madurez que la caracteriza, tomó con serenidad el resultado y expresó su confianza en seguir trabajando para conquistar el premio el próximo año. "Esto me motiva a seguir entrenando más fuerte, sé que lo mejor está por venir", comentó la joven karateca cajemense.
El tercer lugar en la categoría de atleta del año fue para David Ernesto Valdez Mouet, completando así el cuadro de honor del máximo reconocimiento deportivo en Sonora.
Sin duda, el 2025 marca un nuevo logro para el deporte cajemense, con Ricardo Campillo Gastélum como orgullo de Ciudad Obregón y ejemplo de dedicación, disciplina y pasión por el deporte.