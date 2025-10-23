Yaquis cae en el tercero 5-3 y pierde la serie ante Naranjeros

Naranjeros de Hermosillo hizo valer la localía y se quedó con la serie dos juegos a uno ante su acérrimo rival, los Yaquis de Ciudad Obregón, al conquistar la victoria en el tercer duelo por pizarra de 5-3.

Los lanzadores del equipo capitalino supieron maniatar la ofensiva obregonense en los momentos clave, lo que resultó determinante para quedarse con el triunfo.

Naranjeros abrió el marcador con par de carreras en la parte baja de la segunda entrada. En el tercer episodio, Obregón reaccionó y, por segundo día consecutivo, Juan Carlos "Harper" Gamboa se voló la barda, dándole la vuelta al marcador para poner al frente a los Yaquis 3-2.

Sin embargo, en la parte baja de la cuarta, Ariel Miranda perdió el control y permitió dos anotaciones que devolvieron la ventaja a Hermosillo, misma que ya no perdería en el resto del encuentro. Los locales todavía se dieron tiempo de anotar una más en el cierre del octavo episodio para dejar cifras definitivas de 5-3.

El pitcher ganador fue Luis Márquez, en labor de relevo por Naranjeros, lanzando dos entradas completas sin permitir daño. Relevó al abridor Vera, quien salió sin decisión. Por Hermosillo desfilaron tres lanzadores más, incluyendo a Matt Foster, quien se apuntó el salvamento.

La derrota fue para el abridor de Yaquis, Ariel Miranda, que trabajó cuatro entradas, permitió seis imparables y cuatro carreras. Fue auxiliado por cuatro relevistas más.

TUCSON SE APODERA DEL ESTADIO YAQUIS

Este viernes, sábado y domingo, el equipo Tucson Baseball Team jugará como local administrativamente en el Estadio Yaquis de Obregón.

Originalmente, la serie estaba programada para celebrarse en el Estadio Kino Veterans Memorial de Tucson, Arizona, pero debido a los acontecimientos migratorios ocurridos previo al arranque de temporada, el conjunto de Tucson continúa disputando sus series "como local" en los parques de sus rivales.

El juego de este viernes está programado para iniciar en punto de las 7:15 de la noche, y los lanzadores abridores por ambas escuadras serán anunciados horas antes del encuentro.