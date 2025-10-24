Víctor Torres, orgullo cuauhtemense

El beisbol mexicano vuelve a levantar la mano a nivel internacional gracias al trabajo del cuauhtemense Víctor Armando Torres Loya, quien fue reconocido como "Ámpayer del Año 2025" por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).

El nombramiento se dio a conocer durante la ceremonia de clausura del 6.º Congreso de la WBSC, celebrado en Bangkok, Tailandia, donde se reunieron delegados, oficiales y representantes de todo el mundo, para homenajear a las figuras más destacadas del beisbol y softbol en el periodo 2022–2025.

TRAYECTORIA

Torres Loya, de 31 años, nacido en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, ha forjado una sólida trayectoria desde que inició su inquietud por el ampayeo en 2017. Con el apoyo del experimentado Sócrates Marín, logró conectar con Luis Alberto Ramírez, director de umpires de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y Salvador Viera, coordinador del mismo cuerpo arbitral.

Ese mismo año asistió a su primera academia y participó en la Liga Rookie; en 2018 cursó en la Liga Doble A, debutando en la LMB en Durango un 24 de julio del 2018.

Su primera temporada completa llegó en 2019, y tras la pausa por la pandemia, decidió viajar a Estados Unidos, donde asistió a dos campamentos con supervisores de Grandes Ligas (MLB). En 2023 regresó a México, retomando su actividad profesional, sumando ya dos temporadas en la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

CLARIDAD

Entre sus logros internacionales destaca su participación en dos Copas Mundiales, la U-15 en Cartagena, Colombia, y la U-18 celebrada este año en Okinawa, Japón, además de su presencia en el Juego de Estrellas 2024 de la LMB en Veracruz.

Hijo de Leonorilda Torres Loya y Armando Torres Ordoñez su abuelo al cual Víctor Torres lo considera su padre que fue quien le inculco el amor por el béisbol y gracias a él puede hoy en día desarrollar su pasión, tiene una hermana de nombre Paulina Torres, Víctor representa con orgullo a su familia y a todo Chihuahua, consolidándose como uno de los umpires mexicanos más destacados en el plano mundial.

Torres Loya tiene como meta formar parte de la Liga Mexicana del Pacífico, un reto que seguramente muy pronto podrá cumplir, ya que siempre ha cumplido con los que se propone.