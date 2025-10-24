  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

América evita la derrota ante Mazatlán gracias a gol de Brian Rodríguez

El partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 terminó en un empate a dos goles

Oct. 24, 2025
América estuvo abajo en el marcador la mayor parte del juego.
América estuvo abajo en el marcador la mayor parte del juego.

Las lesiones continúan afectando al América. André Jardine tuvo que modificar su once inicial en el partido contra Mazatlán para cumplir con los minutos reglamentarios y compensar las ausencias de jugadores clave como Sánchez, Zendejas y Henry Martín. La falta de estabilidad en la alineación se reflejó en el rendimiento del equipo, que mostró destellos, pero sin la contundencia habitual.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro comenzó con Kevin Álvarez abriendo el marcador al minuto 10 con un potente disparo de derecha, reivindicándose tras ser abucheado en el juego anterior ante Puebla.

Sin embargo, la alegría duró poco. Mazatlán empató rápidamente gracias a Bryan Colula, exjugador del América, quien definió con precisión al minuto 17.

Minutos más tarde, Mauro Zaleta aprovechó un rebote para poner en ventaja a los Cañoneros, evidenciando los problemas defensivos del conjunto azulcrema.

imagen-cuerpo

BRIAN RODRÍGUEZ HACE EL EMPATE

En la segunda mitad, Jardine realizó tres cambios (Aguirre, Reyes y Borja) para intentar cambiar el rumbo del partido. Hasta que apareció Brian "El Rayo" Rodríguez, quien marcó un gol de tiro libre que selló el empate 2-2 y evitó una derrota dolorosa.

Con este resultado las Águilas luchan por mantenerse entre los primeros lugares del torneo, pero las constantes lesiones y la falta de ritmo colectivo ponen en duda su solidez.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Blue Jays gana el primero de Serie Mundial: Alejandro Kirk hace historia al pegar jonrón
Deportes

Blue Jays gana el primero de Serie Mundial: Alejandro Kirk hace historia al pegar jonrón

Octubre 24, 2025

Toronto venció 11-4 a Dodgers de Los Ángeles con grand slam de Addison Barger y notoria actuación del catcher mexicano

Víctor Torres, orgullo cuauhtemense
Deportes

Víctor Torres, orgullo cuauhtemense

Octubre 24, 2025

Fue nombrado "Ámpayer del Año" por la WBSC, con apenas 31 años de edad

Verstappen domina la segunda práctica del GP de México 2025: ¿dónde seguir el evento?
Deportes

Verstappen domina la segunda práctica del GP de México 2025: ¿dónde seguir el evento?

Octubre 24, 2025

La carrera dejará una derrama económica estimada en 20 mil 892 millones de pesos; las actividades continúan sábado y domingo