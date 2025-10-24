América evita la derrota ante Mazatlán gracias a gol de Brian Rodríguez

Las lesiones continúan afectando al América. André Jardine tuvo que modificar su once inicial en el partido contra Mazatlán para cumplir con los minutos reglamentarios y compensar las ausencias de jugadores clave como Sánchez, Zendejas y Henry Martín. La falta de estabilidad en la alineación se reflejó en el rendimiento del equipo, que mostró destellos, pero sin la contundencia habitual.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro comenzó con Kevin Álvarez abriendo el marcador al minuto 10 con un potente disparo de derecha, reivindicándose tras ser abucheado en el juego anterior ante Puebla.

Sin embargo, la alegría duró poco. Mazatlán empató rápidamente gracias a Bryan Colula, exjugador del América, quien definió con precisión al minuto 17.

Minutos más tarde, Mauro Zaleta aprovechó un rebote para poner en ventaja a los Cañoneros, evidenciando los problemas defensivos del conjunto azulcrema.

BRIAN RODRÍGUEZ HACE EL EMPATE

En la segunda mitad, Jardine realizó tres cambios (Aguirre, Reyes y Borja) para intentar cambiar el rumbo del partido. Hasta que apareció Brian "El Rayo" Rodríguez, quien marcó un gol de tiro libre que selló el empate 2-2 y evitó una derrota dolorosa.

Con este resultado las Águilas luchan por mantenerse entre los primeros lugares del torneo, pero las constantes lesiones y la falta de ritmo colectivo ponen en duda su solidez.