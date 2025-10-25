Yaquis conquista la serie de visitante en casa

El bateo oportuno fue determinante para que los Yaquis de Ciudad Obregón conquistaran la victoria y la serie ante Tucson Baseball Team, en el estadio Yaquis donde fungieron como visitantes, al imponerse por pizarra de 15-7.

El equipo obregonense se dio un auténtico festín ofensivo al conectar 14 imparables, destacando el cuadrangular de Víctor "La Chule" Mendoza en la misma primera entrada, con las bases llenas, para encender a la tribu sonorense.

ASÍ FUERON LAS CARRERAS

Los Yaquis dieron la voz de ataque desde el amanecer del encuentro, cuando Mendoza encontró congestionado el tráfico en los senderos y, con un batazo por todo el jardín derecho, sacó la pelota del parque para darle ventaja tempranera de 4-0 a Obregón.

Sin embargo, Tucson respondió en la parte baja del mismo primer episodio atacando la serpentina de Orlando Lara y empatando el juego a cuatro carreras.

En la parte baja del tercer rollo, los locales tomaron la ventaja 7-4, pero los Yaquis vinieron de atrás y, en la cuarta entrada, empataron el marcador a siete carreras. A partir de ahí, el equipo visitante se fue con todo al ataque y empezó a fraguar la rebelión que les dio una ventaja inalcanzable.

En la quinta entrada los obregonenses anotaron seis carreras para colocarse 13-7, y todavía en la sexta agregaron dos más, sellando el marcador definitivo de 15-7.

?? Unroe se sube a la moto y pega este triple productor para igualar los cartones entre Yaquis y Tucson ? #PuroYaquis pic.twitter.com/4OIc130O6S — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) October 26, 2025

TRIUNFO PARA ORLANDO LARA

La victoria fue para el abridor Orlando Lara, quien a pesar de iniciar titubeante fue respaldado por su ofensiva, consiguiendo así su segunda victoria de la temporada. Contó con el apoyo de tres relevistas que preservaron el triunfo.

El derrotado fue Erick Preciado, en calidad de relevista por Tucson, luego de sustituir al abridor Carlos Tavera, quien salió sin decisión. Después de Preciado, desfilaron otros cuatro lanzadores por el montículo del conjunto estadounidense.

Este domingo, los Yaquis enviarán a la loma a Odrisamer Despaigne, buscando su segunda barrida de la temporada, mientras que por Tucson subirá Thomas Dorminy, intentando rescatar el juego del honor.

El encuentro está programado para iniciar a las 5:10 de la tarde.