Deportes

Cristiano Ronaldo llega a los 950 goles y guía al Al Nassr a un inicio perfecto

El astro portugués de 40 años de edad se acerca cada vez a la meta de los 1000 goles en futbol profesional

Oct. 25, 2025
Siempre con hambre de más escribió el jugador portugués en sus redes sociales.

El astro portugués Cristiano Ronaldo alcanzó los 950 goles oficiales en su carrera tras anotar en la victoria del Al Nassr 2–0 sobre el Al Hazm, en la jornada 6 de la Saudi Pro League 2025, un triunfo que mantiene al conjunto de Riad con paso perfecto en el campeonato.

El partido, disputado en el King Abdullah Sport City Stadium, estuvo dominado por el equipo dirigido por Jorge Jesús, que suma su sexto triunfo consecutivo y se mantiene como líder invicto con 18 puntos, 21 goles a favor y solo 2 en contra, las mejores cifras ofensivas y defensivas del torneo.

ASÍ FUE EL PARTIDO DONDE CR7 VOLVIÓ A BRILLAR

El marcador se abrió al minuto 26, cuando João Félix conectó un impecable cabezazo tras centro de Ayman Yahya, marcando su noveno tanto en seis fechas y consolidándose como una de las figuras del Al Nassr.

En la segunda mitad, el Al Hazm intentó reaccionar, pero dejó espacios que el cuadro visitante aprovechó con rapidez. Cristiano Ronaldo fue protagonista constante pues generó peligro, rozó el gol en varias ocasiones y finalmente selló la victoria en los minutos finales.

Al 87´, Kingsley Coman desbordó por derecha y asistió a CR7, quien definió de primera con un zurdazo impecable para sentenciar el 2–0 definitivo.

A 50 GOLES DEL OBJETIVO

El juego fue la oportunidad para el gol número 950 en la carrera profesional de Ronaldo, cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico del futbol mundial.

A sus 40 años, el portugués continúa desafiando el paso del tiempo y se acerca al objetivo simbólico de los 1000 goles oficiales, una marca que ningún jugador moderno ha logrado.

César Leyva
