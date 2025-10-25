Muere Manuel Lapuente, legendario entrenador del futbol mexicano

El futbol mexicano está de luto pues esta tarde Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la Liga MX, falleció a los 81 años. La noticia fue confirmada por la Liga MX y varios clubes de Primera División, quienes expresaron sus condolencias por la partida del histórico estratega.

TRAYECTORIA Y LOGROS DE MANUEL LAPUENTE

Nacido en Puebla el 15 de mayo de 1944, Manuel Lapuente Díaz dedicó su vida al fútbol. Debutó como jugador profesional en 1964 con los Rayados de Monterrey, y más tarde defendió los colores de Necaxa, Puebla y Atlas.

Aunque no consiguió títulos como futbolista, fue parte del Tri que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967, un logro que marcó su vínculo con la Selección Mexicana.

Su carrera como director técnico comenzó en 1979, y pronto se consolidó como un referente de liderazgo, disciplina y estrategia. Lapuente dirigió equipos como Puebla, Tigres, Necaxa, América, Cruz Azul, Atlante y Ángeles de Puebla, dejando una huella imborrable.

LOS TÍTULOS DE MANUEL LAPUENTE

A lo largo de su trayectoria, Manuel Lapuente conquistó cinco campeonatos de Liga MX:

Dos con Puebla (1982-83 y 1989-90)

(1982-83 y 1989-90) Dos con Necaxa (1994-95 y 1995-96)

(1994-95 y 1995-96) Uno con América (Verano 2002)

Su coronación con las Águilas del América fue especialmente significativa, pues rompió una sequía de más de una década sin títulos para el club de Coapa.

MX LAPUENTE Y LA SELECCIÓN MEXICANA

Lapuente dirigió a la Selección Mexicana en dos etapas (1990-91 y 1997-2000). Durante su gestión, el Tricolor vivió momentos históricos, entre ellos:

Copa Oro 1998 (campeón)

(campeón) Copa Confederaciones 1999 (campeón, tras vencer 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca)

(campeón, tras vencer 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca) Mundial de Francia 1998, donde México alcanzó los octavos de final

LEGADO

Manuel Lapuente será recordado como un técnico ganador, formador de jugadores y símbolo del fútbol mexicano. Su estilo de trabajo, carácter fuerte y compromiso con el deporte lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo.