Hat-trick histórico de "La Hormiga" González: Chivas humilla 4-1 al Atlas

El Estadio Akron fue testigo de una gran para Chivas y, especialmente, para Armando "La Hormiga" González, quien firmó un espectacular hat-trick en la goleada 4-1 sobre Atlas durante el Clásico Tapatío de la Jornada 15 del Apertura 2025.

Desde 2019, con Alexis Vega, ningún jugador rojiblanco había marcado tres goles ante los Zorros.

ASÍ SE CONSTRUYÓ EL TRIUNFO DE CHIVAS

El recital rojiblanco comenzó al minuto 10, cuando González abrió el marcador con un cabezazo tras centro de Efraín Álvarez. Luego, Luis Romo amplió la ventaja al 27´, y apenas dos minutos después, "La Hormiga" firmó su doblete aprovechando un rebote en el travesaño para el 3-0 parcial.

En la segunda mitad, al 51´, el atacante completó su triplete con asistencia de Roberto Alvarado, cerrando una noche soñada antes de salir ovacionado por la afición.

Atlas apenas pudo reaccionar con un tanto de Mateo García al 62´, pero el daño ya estaba hecho. El equipo de Diego Cocca fue ampliamente superado en intensidad, juego y contundencia, mientras los seguidores del Rebaño celebraban con olés en las gradas.

GUADALAJARA ALCANZA LOS 23 PUNTOS

Con este resultado, Chivas no solo se adueña de los dos clásicos del torneo (tras vencer también al América), sino que Gabriel Milito se convierte en el primer técnico rojiblanco en lograrlo desde Matías Almeyda en 2017, año del último título de Liga MX.

Guadalajara asciende al sexto lugar con 23 puntos y apunta a mantenerse en zona de Liguilla directa, mientras Atlas, hundido en la irregularidad, aún sueña con el Play-In.