Yamamoto domina a los Blue Jays y Dodgers empata la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers igualaron la Serie Mundial 2025 tras vencer 5-1 a los Toronto Blue Jays en el Juego 2, gracias a una actuación histórica del japonés Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó su segundo juego completo consecutivo en postemporada.

Con 105 pitcheos, ocho ponches y solo cuatro hits permitidos, el derecho dominó por completo a la ofensiva canadiense en el Rogers Centre.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro comenzó con un ambiente encendido tras la victoria local en el Juego 1. Los Dodgers abrieron el marcador en la primera entrada con un doble de Freddie Freeman y un sencillo impulsor de Will Smith, pero Toronto empató rápidamente gracias a un doble de George Springer y un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk.

Desde entonces, Yamamoto tomó el control absoluto del juego, mezclando velocidad, precisión y una slider letal que desconcertó a Vladimir Guerrero Jr. y compañía.

El duelo de lanzadores entre Yamamoto y Kevin Gausman se mantuvo parejo hasta la séptima entrada, cuando los bates de Dodgers despertaron.

Smith rompió el empate con un jonrón solitario y, dos turnos después, Max Muncy repitió la dosis con otro cuadrangular por el jardín izquierdo, colocando el 3-1 y obligando la salida de Gausman.

En la octava, los Dodgers ampliaron su ventaja. Andy Pages y Shohei Ohtani conectaron imparables, y un lanzamiento descontrolado de Jeff Hoffman permitió una carrera más. Luego, Smith impulsó otra con un rodado, sellando el 5-1 definitivo.

RETIRA LA NOVENA CON 13 LANZAMIENTOS

Yamamoto cerró con autoridad al recetar tres ponches consecutivos en la octava y una novena impecable, retirando a los tres bateadores con apenas 13 lanzamientos convirtiéndose en el héroe de la noche.

Con la serie ahora igualada 1-1, la acción se traslada a Los Ángeles, donde los Dodgers buscarán aprovechar su localía y mantener el impulso de su as bajo el brazo japonés.