Victoria y barrida de Yaquis sobre Tucson

Luego de disputar la serie como visitante administrativo, la "tribu" cajemense de Yaquis de Obregón consiguió su segunda barrida de la temporada, al imponerse este domingo al Tucson Baseball Team por pizarra de 4-2, en el tercer y último juego de la serie, en acciones del circuito de invierno de la Liga Mexicana del Pacífico, temporada 2025-2026.

El héroe del encuentro fue Roberto "Tito" Valenzuela, quien respondió en el momento clave con un triple con la casa llena, impulsando tres carreras y anotando posteriormente la cuarta para redondear un rally que marcó el rumbo del juego. Ese batazo resultó suficiente para que Odrisamer Despaigne se luciera sobre la loma y se apuntara su segundo triunfo de la campaña.

Despaigne lanzó seis entradas y dos tercios de gran control, permitiendo siete imparables y dos carreras limpias. El cubano contó con el respaldo del bullpen, donde Manuel Chávez entró al relevo en la séptima entrada con las bases llenas y logró colgar el cero en una situación de máximo peligro. También lanzaron Efraín Contreras, quien se quedó con el salvamento, y otros brazos que mantuvieron el orden en la recta final.

Por su parte, el abridor de Tucson, Thomas Dorminy, explotó temprano, apenas con un tercio de labor. Recibió cuatro hits y las cuatro carreras de Yaquis, cargando con la derrota. Su relevo fue respaldado por seis lanzadores más que lograron evitar más daño, pero el ataque temprano de la tribu resultó determinante.

Con esta barrida, Yaquis de Ciudad Obregón mejora su marca a siete victorias por cuatro derrotas, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este arranque de campaña de la Liga Mexicana del Pacífico.

El próximo martes, Yaquis regresa al Estadio Yaquis para recibir a Cañeros de Los Mochis, en una serie de tres juegos programados para martes, miércoles y jueves, todos a partir de las 7:10 de la tarde (19:10 horas).

El mánager Gabe Álvarez ya confirmó a sus abridores: Vladimir Gutiérrez, Ariel Miranda y Felipe González, quienes buscarán mantener el gran momento del pitcheo cajemense