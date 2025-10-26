Obson Dynamo suma tres puntos en casa

Gran tarde-noche para el equipo de Cajeme en la jornada cinco del futbol de la Liga TDP de Tercera División, al recibir a los Toros Ceprofa de Ciudad Juárez. Luego de ir abajo en el marcador 1-0 en la segunda parte, el cuadro local dio la vuelta a los cartones, gracias a la destacada actuación de Gaspar Quiñónez, quien se despachó con la cuchara grande al marcar un hat trick, encabezando la ofensiva ninja y dándole la victoria a Ciudad Obregón por pizarra de 4-1.

El primer tiempo fue muy trabado. Ambas escuadras mostraron un planteamiento táctico cerrado; ninguno de los dos técnicos quiso arriesgar y jugaron al error del rival, situación que no se presentó en los primeros 45 minutos, por lo que la primera mitad concluyó 0-0. Así se fueron al descanso.

PARTE COMPLEMENTARIA

La charla técnica resultó mejor para los locales, aunque al inicio del complemento los de Vicente López Bueno se vieron sorprendidos. Cuando más llegadas tenía Obregón, Pablo Bautista, de Toros Ceprofa, aprovechó un balón en el área y tocó ante la salida del portero para mandar el esférico al fondo de las redes, poniendo el 1-0 momentáneo para la visita.

Lejos de bajar los brazos, el técnico de Obson Dynamo realizó varios cambios, entre ellos el ingreso de Gaspar Quiñónez, quien le dio otra fisonomía al ataque local. Al minuto 36, tras un rechace del portero, Quiñónez llegó oportuno y con certero testarazo empató el encuentro 1-1.

No tardó mucho el equipo local en darle la vuelta. Al minuto 41, nuevamente Gaspar Quiñónez empujó el balón para el 2-1, y al 43, Ramsés Oximea amplió la ventaja 3-1, encaminando el triunfo para los “pequeños ninjas”.

Aun así, el aporte ofensivo de Gaspar Quiñónez no terminó ahí. Ya en el minuto 47, con dos más de agregado, cerró su gran actuación con su tercer gol de la noche para el hat trick y el definitivo 4-1.

Con este resultado, el equipo de Obson Dynamo suma tres puntos y llega a 10 unidades en el Sector 17, con un partido pendiente ante Datileros de San Luis Río Colorado, encuentro que se disputará próximamente.