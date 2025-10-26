  • 24° C
Ponen en marcha la temporada Selectiva de Beisbol 65 Años y Más

La edición actual está dedicada a Fernando Gaxiola Valdez; entregaron reconocimientos y se dio un minuto de silencio a peloteros fallecidos

Oct. 26, 2025
Cumpliendo con el protocolo inaugural, se puso en marcha la cuarta temporada selectiva de beisbol de la Liga Interclubes de la Amistad, en la categoría 65 Años y Más, dedicada atinadamente a Fernando Gaxiola Valdez, expelotero profesional y todo un ícono de la pelota en Cajeme.

Los honores a la bandera estuvieron a cargo de la escolta del Departamento de Seguridad Pública Municipal, para posteriormente presentar a la mesa del presídium, encabezada por los homenajeados Fernando Gaxiola Valdez, Alfredo Álvarez Ruiz y José Sotero Gálvez Díaz.

Raynulfo Domínguez, actual presidente de la Liga, fue el encargado de dar la bienvenida a los invitados especiales, agradeciendo su presencia en tan trascendental acto.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

La temporada contará con dos grupos de tres equipos cada uno. Durante la ceremonia inaugural se entregaron trofeos y reconocimientos a los más destacados de la temporada anterior.

Se otorgaron reconocimientos especiales, entre ellos a Casimiro Luna, considerado uno de los peloteros más emblemáticos del circuito, así como a otros beisbolistas destacados.

El momento más emotivo se vivió al rendir un minuto de aplausos en memoria de los exjugadores fallecidos en días y meses recientes.

La diputada federal, Anabel Acosta, encabezó la mesa del presídium, acompañada por Mirna Judith López Valenzuela, Armando Alcalá, el comandante Rodrigo Valenzuela Ortega y otras personalidades.

En representación del alcalde Javier Lamarque Cano, el secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Cajeme, Alejandro Ibarra, fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Héctor Camargo Santiesteban, mientras que el lanzamiento de la primera bola correspondió al homenajeado Fernando Gaxiola Valdez.

