Verstappen no será sancionado por reclamos de Mercedes

Los comisarios optaron por no indagar más en la maniobra realizada por el neerlandés por lo que tampoco habrá sanción y por consiguiente continuará manteniendo los 14 puntos de ventaja sobre el inglés.

De haberse aceptado la controversia del equipo alemán, se habría creado un precedente que hubiera afectado gravemente en un futuro el deporte en las pistas y lo trasladaría a definirse en despachos de abogados, lo cual no es el fin de la competencia.

"Los comisarios deciden que los vídeos no muestran nada excepcional que sea particularmente diferente a los otros ángulos que estaban disponibles durante la carrera y que eso no cambia su decisión que se basó en las cámaras disponibles originalmente. Al contrario que en el caso de Austria, según los comisarios, no hay nada en los vídeos que cambie los hechos. Ni siquiera muestra algo que los comisarios no tuvieran en cuenta en ese momento. Así, los comisarios deciden que los vídeos nuevos en este caso no son ´significativos'", se lee en el comunicado publicado la FIA.

Mercedes lanzó la petición a sabiendas que eran pocas las probabilidades de tener una respuesta favorable, aún así lo intentó y al no haber más que hacer los resultados del GP de Brasil quedaron sin afectaciones.