Venados se queda con la serie y sigue de líder

Nuevamente el pitcheo lució a todo esplendor en el estadio Teodoro Mariscal, del puerto sinaloense, y fue el de Venados de Mazatlán el que más brilló para imponerse por pizarra de 2-1 a Mayos de Navojoa, al término de la segunda serie de la temporada 2022-2023 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Con ello, Venados mejora su marca a 6-2 para continuar en la batalla por el primer lugar de la tabla general en la primera vuelta. El cotejo transcurrió entre puros ceros en los cartones por espacio de cuatro entradas, durante las cuales los aficionados disfrutaron del pitcheo ofrecido por los abridores zurdos Alejandro Soto, por Venados, y por Édgar Torres, por Mayos. Sin embargo, el mazatleco fue tocado en el cierre del quinto rollo, en donde los porteños se fueron al frente en el marcador. Luis Jiménez abrió la tanda con sencillo y, tras un elevado de out de Félix Pérez, llegó Josuan Hernández con hit al jardín central; la pelota se fue hasta el fondo del parque para que el dominicano llegara al pentágono, mientras el cubano anclaba en la antesala con un limpio triple. La algarabía en el graderío no acababa cuando Ricky Álvarez conectó un fly al outfielder, lo suficientemente lejos para que Hernández llegara a la registradora con la segunda anotación de los dueños del campo. El duelo se pondría dramático en la séptima, cuando la visita se hizo presente en el marcador. Isidro Márquez Jr. subió el montículo en lugar de Roberto Espinosa, para que Zach Kirtley lo recibiera con doblete al izquierdo, de donde no se movió luego del turno de Marco Chicuate, quien fue dominado con rodado a la intermedia. El emergente Jesús Arredondo recibió base por bolas y Miguel Guzmán conectó rodado para out forzado. Golpe a Samar Leyva llenó las estaciones y propició un nuevo cambio de lanzador, en donde el turno de tratar de acabar con el peligro fue para Óscar Félix, quien no logró su cometido al recibir imparable de Ian Sagdal, que puso los números 2-1 en ese momento; Marco Antonio Rivas se encargó de tomar el mando desde la loma de las responsabilidades y cerró la cortina a lo grande, al ponchar a Asael Sánchez. Rivas se mantuvo para la octava y parecía que el mundo se le venía encima cuando Carlos Muñoz abrió con hit y Alan Espinoza fue golpeado sin outs. Tras una plática con el cuerpo técnico de Venados, Rivas demostró la casta al ponchar a Zach Kirtley y luego obligar a Marco Chicuate a rodar al short stop, donde Álex Robles inició junto a Ramón Ríos y Ricky Álvarez una fulminante jugada de doble play, que puso el cero en el inning y que mantuvo la ventaja para los sinaloenses. El noveno rollo fue para el colombiano Elkin Alcalá, quien se llevó su quinto rescate de la temporada al preservar el triunfo de Alejandro Soto, quien finalmente se impuso a Édgar Torres. Para este viernes, sábado y domingo, Venados de Mazatlán saldrá a su segunda gira de la temporada, cuando viajen para jugar en la casa de Cañeros de Los Mochis. El primer juego, que es este viernes a partir de las 19:30 horas, el mánager Sergio Omar Gastélum mandará como abridor a Juan Pablo Téllez, quien se medirá en el montículo a Luis Fernando Miranda. Los porteños tendrán listos para sábado y domingo a Jonathan Bernal y a Casey Harman, respectivamente; por los verdes, aún no se han dado a conocer sus designaciones para ambas jornadas. Venados de Mazatlán regresa a su casa, el Estadio Teodoro Mariscal, el próximo 25 de octubre para iniciar serie ante Águilas de Mexicali