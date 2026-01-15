Tomateros asegura su lugar en la Serie del Caribe 2026

Tomateros de Culiacán consiguió su pase a la Final de la Liga Mexicana del Pacífico tras vencer 8–1 a Algodoneros de Guasave en el cuarto juego de la serie semifinal, resultado con el que completó la barrida y eliminó al conjunto blanquiazul de los Playoffs.

Culiacán construyó la victoria con un ataque de cuatro carreras en la quinta entrada y otras cuatro en la sexta, ante una ofensiva de Guasave que no logró responder al poderío de los bates guindas, que buscarán por segundo año consecutivo el título de la liga.

ASÍ FUERON LAS CARRERAS

En la quinta, Tomateros inició rally con sencillos de Luis Verdugo y Poncho Ruiz, seguido de toque de sacrificio de Alí Solís. Tras una base por bolas intencional a Ramón Ríos, Ichiro recibió pasaporte con la casa llena para impulsar la primera carrera. Joey Meneses también negoció base por bolas para el 2–0; después Ríos anotó en un balk y Orlando Martínez produjo la cuarta con un imparable.

En la sexta, Fernando Villegas llegó a primera tras un error del antesalista, Verdugo conectó sencillo y Ruiz se embasó con toque para llenar las bases. El refuerzo Allen Córdoba respondió con una línea al jardín derecho para impulsar tres anotaciones, y más tarde también llegó al plato tras un error del jardinero Leo Heras.

Algodoneros evitó la blanqueada en la octava gracias a doble de Samar Leyva y sencillo de Francisco Peña, dejando el definitivo 8–1.

CULIACÁN EN BUSCA DEL TÍTULO OTRA VEZ

Con este triunfo, Culiacán regresa a la Final después de disputar la del año anterior ante Charros de Jalisco, que se quedó con el campeonato en seis juegos. Tomateros ahora esperará rival entre Jalisco y Mexicali, con la posibilidad de una reedición de la última serie por el título.

Independientemente del resultado final, Tomateros ya tiene asegurada su participación en la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Guadalajara, debido a que México asistirá con campeón y subcampeón de la LMP.