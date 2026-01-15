  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 15 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Tomateros asegura su lugar en la Serie del Caribe 2026

Culiacán barre en cuatro juegos a Algodoneros y avanza a la Final de la LMP

Ene. 15, 2026
El yaqui, Allen Córdoba produjo cuatro de las ocho carreras de Tomateros.
El yaqui, Allen Córdoba produjo cuatro de las ocho carreras de Tomateros.

Tomateros de Culiacán consiguió su pase a la Final de la Liga Mexicana del Pacífico tras vencer 8–1 a Algodoneros de Guasave en el cuarto juego de la serie semifinal, resultado con el que completó la barrida y eliminó al conjunto blanquiazul de los Playoffs.

Culiacán construyó la victoria con un ataque de cuatro carreras en la quinta entrada y otras cuatro en la sexta, ante una ofensiva de Guasave que no logró responder al poderío de los bates guindas, que buscarán por segundo año consecutivo el título de la liga.

ASÍ FUERON LAS CARRERAS

En la quinta, Tomateros inició rally con sencillos de Luis Verdugo y Poncho Ruiz, seguido de toque de sacrificio de Alí Solís. Tras una base por bolas intencional a Ramón Ríos, Ichiro recibió pasaporte con la casa llena para impulsar la primera carrera. Joey Meneses también negoció base por bolas para el 2–0; después Ríos anotó en un balk y Orlando Martínez produjo la cuarta con un imparable.

En la sexta, Fernando Villegas llegó a primera tras un error del antesalista, Verdugo conectó sencillo y Ruiz se embasó con toque para llenar las bases. El refuerzo Allen Córdoba respondió con una línea al jardín derecho para impulsar tres anotaciones, y más tarde también llegó al plato tras un error del jardinero Leo Heras.

Algodoneros evitó la blanqueada en la octava gracias a doble de Samar Leyva y sencillo de Francisco Peña, dejando el definitivo 8–1.

imagen-cuerpo

CULIACÁN EN BUSCA DEL TÍTULO OTRA VEZ

Con este triunfo, Culiacán regresa a la Final después de disputar la del año anterior ante Charros de Jalisco, que se quedó con el campeonato en seis juegos. Tomateros ahora esperará rival entre Jalisco y Mexicali, con la posibilidad de una reedición de la última serie por el título.

Independientemente del resultado final, Tomateros ya tiene asegurada su participación en la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Guadalajara, debido a que México asistirá con campeón y subcampeón de la LMP.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Canelo Álvarez anuncia pelea en 2026: ¿cuándo y contra quién peleará?
Deportes

Canelo Álvarez anuncia pelea en 2026: ¿cuándo y contra quién peleará?

Enero 15, 2026

El regreso se produce tras una etapa deportiva complicada luego de perder su última pelea frente a Crawford

La Selección Mexicana arranca el año con nueva convocatoria para el proceso nacional
Deportes

La Selección Mexicana arranca el año con nueva convocatoria para el proceso nacional

Enero 15, 2026

La Selección Mexicana de Futbol dio a conocer su primera convocatoria del año, correspondiente al mes de enero,

Clásico Mundial de Beisbol: esto cuestan los boletos para ver a México
Deportes

Clásico Mundial de Beisbol: esto cuestan los boletos para ver a México

Enero 15, 2026

El partido de México vs Estados Unidos del lunes 9 de marzo ya es "sold out"