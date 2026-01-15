La Selección Mexicana arranca el año con nueva convocatoria para el proceso nacional

La convocatoria está integrada principalmente por futbolistas del torneo local, ya que se trata de un llamado pensado para trabajos de preparación, evaluación y adaptación al sistema del cuerpo técnico. Para muchos jugadores, esta concentración representa una oportunidad clave para mostrarse y ganarse un lugar en el proceso rumbo a competencias oficiales.

UN LLAMADO QUE MEZCLA EXPERIENCIA Y NUEVAS OPORTUNIDADES

El listado combina jugadores que ya han tenido participación previa con el Tri y otros que buscan debutar o consolidarse. Este tipo de convocatorias suelen ser estratégicas, pues permiten analizar el rendimiento individual, la disciplina táctica y la capacidad de adaptación al estilo de juego que se busca implementar. Además, el llamado de enero suele servir como termómetro para medir el nivel del futbol mexicano tras el cierre del año anterior y detectar a los elementos que atraviesan un buen momento con sus clubes.

LOS JUGADORES DE CHIVAS QUE SE SUMAN AL TRI

Dentro de esta convocatoria destacan varios futbolistas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los equipos que históricamente aporta talento a la Selección Mexicana. La presencia de jugadores rojiblancos reafirma el buen momento que atraviesan algunos elementos del plantel y el peso del club en el futbol nacional.

Entre los convocados se encuentran jugadores que han sido constantes en el once titular de Chivas y que han llamado la atención por su regularidad, entrega y desempeño en el torneo. Su inclusión les permite competir por un lugar en futuras listas y demostrar que están listos para asumir mayores responsabilidades con el representativo nacional. Armando González, Tala Rangel, Bryan González y Brian Gutiérrez son algunos de los jugadores que han mostrado gran nivel con el Rebaño y se han ganado el llamado de la Selección.

UN INICIO DE AÑO CLAVE PARA EL PROCESO

La convocatoria de enero no solo marca el regreso del Tri a la actividad, sino que también abre la puerta a ajustes, pruebas y decisiones importantes de cara al resto del año. Cada entrenamiento y cada sesión cuentan, especialmente para quienes buscan consolidarse o regresar al radar de la Selección Mexicana.