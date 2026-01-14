América pierde en casa ante San Luis 2-0 y continúa sin ganar en el Clausura 2026

El América volvió a perder en el Clausura 2026 tras caer 2-0 como local frente al Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que prolonga su racha sin victorias en el torneo.

El partido se complicó desde temprano para las Águilas con la expulsión de Ramón Juárez al minuto 20, una acción que condicionó por completo el planteamiento del técnico André Jardine.

Con un hombre menos, el conjunto azulcrema se vio obligado a sacrificar profundidad en ataque, permitiendo que San Luis tomara el control del ritmo y de los espacios clave en el terreno de juego.

LOS GOLES DE SAN LUIS

El dominio de Atlético San Luis se reflejó en el marcador al minuto 52, cuando Juan Manuel Sanabria aprovechó un centro preciso de Román Torres para marcar de cabeza el primer gol del encuentro.

La ventaja se amplió al 67´, cuando João Pedro definió con un disparo dentro del área tras una asistencia de Sébastien Salles-Lamonge.

Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche ? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lwn9IPKFNM — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

AMÉRICA NO LOGRÓ REACCIONAR

Jardine apostó por cambios ofensivos con los ingresos de Víctor Dávila y Brian Rodríguez. Sin embargo, los intentos azulcremas se esfumaron entre disparos bloqueados y falta de precisión en el último toque, como ocurrió con los remates de Israel Reyes y el propio Dávila.

Con este resultado, el Club América sigue sin conocer la victoria en el Clausura 2026, situación que comienza a generar inquietud entre la afición. En contraste, Atlético San Luis suma un triunfo valioso como visitante y se confirma como un equipo competitivo y difícil de enfrentar fuera de casa.