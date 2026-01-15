  • 24° C
Deportes

Clásico Mundial de Beisbol: esto cuestan los boletos para ver a México

El partido de México vs Estados Unidos del lunes 9 de marzo ya es “sold out”

Ene. 15, 2026
Hay boletos desde 15 dólares para los juegos de la fase de grupos.
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 comenzó oficialmente la venta de boletos individuales y la respuesta de los aficionados no se hizo esperar.

A poco más de un mes del arranque de la fase de grupos, miles de seguidores ya aseguraron su lugar para ver a la Selección Mexicana, cuyos partidos tendrán como sede el Daikin Park de Houston, Texas.

¿A QUÉ EQUIPOS SE ENFRENTARÁ MÉXICO?

México competirá en el Grupo B, donde se medirá ante Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil en busca de uno de los dos boletos a los cuartos de final.

Lo más atractivo para la afición es que los precios para ver al combinado azteca arrancan desde apenas 15 dólares, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles del torneo.

Los costos para los juegos de primera ronda son los siguientes: ante Gran Bretaña el viernes 6 de marzo y frente a Brasil el domingo 8 de marzo, con boletos desde 15.46 hasta 166.36 dólares.

El duelo contra Italia, programado para el miércoles 11 de marzo, va de 15.46 a 188.86 dólares.

SOLD OUT EL JUEGO MÉXICO VS EE.UU.

En contraste, el esperado México vs Estados Unidos del lunes 9 de marzo ya es “sold out”, pues no quedan entradas disponibles en la plataforma oficial.

Este enfrentamiento era uno de los más caros del certamen, con precios iniciales de 80 dólares, y confirmó ser el juego más atractivo de la fase de grupos.

No es para menos pues ambas selecciones se han enfrentado cuatro veces en la historia del Clásico Mundial, con saldo favorable para México de tres triunfos y una derrota, incluyendo la contundente victoria 11-5 en la edición 2023.

ABREN VENTA DE BOLETOS PARA CUARTOS DE FINAL

Además, ya están disponibles los boletos para los posibles juegos de cuartos de final en los que podría participar México, programados para el 13 y 14 de marzo, con precios que van de los 56 hasta los 242 dólares.

La única vía oficial para adquirir entradas es a través del sitio de Grandes Ligas en el apartado del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

César Leyva
