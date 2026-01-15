Canelo Álvarez anuncia pelea en 2026: ¿cuándo y contra quién peleará?

Saúl "Canelo" Álvarez confirmó oficialmente su regreso al boxeo tras la derrota sufrida en septiembre de 2025 ante Terence Crawford, combate en el que perdió los títulos mundiales del CMB, OMB, AMB y FIB.

Luego de meses marcados por rumores de retiro y cuestionamientos sobre su continuidad deportiva, el mexicano volverá a subir al cuadrilátero este 2026.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Canelo apareció acompañado por Turki Alalshikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, quien reveló que el evento será coordinado por Canelo Promotions y se desarrollará en Riad. El propio jeque adelantó que la función será la primera en llevar el sello oficial de la promotora del tapatío.

FECHA Y SEDE CONFIRMADAS PARA EL RETORNO

La pelea está programada para el sábado 12 de septiembre de 2026 en Arabia Saudita. Según Alalshikh, se trata de una "gran pelea" que reunirá a peleadores mexicanos frente a rivales internacionales en una función titulada "México contra el Mundo", donde Álvarez encabezará la cartelera en combate estelar por un campeonato mundial aún no especificado.

?? BREAKING: Canelo to return in September ??



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a "Mexico against The World" card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

RIVAL AÚN DESCONOCIDO

Pese a que la fecha y sede ya fueron confirmadas, el nombre del próximo contrincante permanece en secreto. Turki Alalshikh adelantó que será una "sorpresa en Arabia Saudita" sin ofrecer más detalles, lo que ha generado expectativa entre fanáticos y especialistas.

¿PODRÁ VOLVER A GANAR?

El regreso se produce tras una etapa deportiva complicada. La derrota frente a Crawford expuso una baja en la velocidad y potencia del mexicano, lo que alimentó dudas sobre su vigencia en la élite del boxeo profesional.

A la fecha, Canelo registra 63 victorias (39 por nocaut), dos empates y tres derrotas, consolidándose como el boxeador mexicano más destacado de las últimas dos décadas, aunque no exento de polémicas por supuestamente evitar rivales como David Benavidez.