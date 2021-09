Tom Brady regresa a Nueva Inglaterra

El próximo domingo será la primera ocasión que Brady pise el campo del Gillette Stadium enfrentando al equipo lo cobijó durante 20 temporadas y con el que ganó 6 Super Bowl.

"Conozco ese vestidor, el vestidor local, conozco el túnel, sé de qué lado sopla el viento. Lo sé todo sobre ese lugar", comentó Brady.

Además agregó que entiende si la afición que lo apoyó por 20 temporadas con Patriotas ahora lo rechazaba por estar en la banca de los visitantes, "no me molesta si no me apoyan es entendible, se cómo suena ese estadio, fue mi casa por 20 años, lo único diferente será estar en la banca del equipo visitante".

"No voy a necesariamente recordar. No es el momento para eso. Ya tendré oportunidad de recordar mi carrera. Ahora no me importa nada de eso, porque estoy inmerso en el momento. No voy a pensar en 20 años de historia. Estaré pensando en esa noche, un domingo en la noche luego de una derrota realmente dura", señaló.

Cabe recordar de Tampa viene de caer por marcador de 34-24 ante Los Angeles Rams,cortando una racha de 10 victorias, mientras que Los Patriotas perdieron en casa contra Los Santos de Nueva Orleans.