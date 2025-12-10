  • 24° C
Toluca busca ser bicampeón de México

Este jueves, los Diablos visitan el Volcán para enfrentar a Tigres en la ida de la gran final de la Liga MX

Dic. 10, 2025
Llegó diciembre y con ello el cierre del futbol mexicano, un torneo que dejó múltiples sorpresas durante la liguilla. Sin embargo, lo más llamativo es la final que dejaron estas eliminatorias, ya que el primer lugar de la tabla se enfrentará al segundo mejor del torneo. Toluca y Tigres definirán quién será el campeón del Apertura 2025.

TOLUCA QUIERE SER BICAMPEÓN

Toluca, un equipo que desde el inicio del proyecto de la mano del “Turco” Mohamed ha demostrado un crecimiento sólido, ha incorporado grandes refuerzos como Paulinho y el regreso de Alexis Vega. A esto se suman jugadores que ya venían destacando en campañas anteriores como el “Canelo” Angulo, Marcel Ruiz o Jesús Gallardo. El Toluca busca nuevamente coronarse y empatar a Chivas en títulos, ya que, de ganar esta final, los escarlatas llegarían a 12 campeonatos, mismos que posee el Club Deportivo Guadalajara. El momento que vive Toluca es inmejorable, pues terminó como líder general tras un torneo sobresaliente.

GIGNAC QUIERE DARLE SU ÚLTIMA ESTRELLA A TIGRES

André-Pierre Gignac estaría viviendo sus últimos meses con los felinos. El francés se ha convertido en un histórico del futbol mexicano y buscará darle su último campeonato a Tigres antes de su salida de San Nicolás. Después de 10 años, Gignac se ha vuelto ídolo no solo en Tigres, sino también en la Liga MX, donde ningún extranjero había generado un impacto similar desde José Saturnino Cardozo. Actualmente, acumula 219 goles con los universitarios, una cifra significativa que pocos futbolistas  extranjeros o mexicanos han alcanzado con un club del país.

Tigres llega a esta final después de eliminar a Cruz Azul y enfrentará a Toluca en casa para la ida el jueves 11 de diciembre, cerrando el torneo en el estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos, el domingo 14. Una final que promete ser de las mejores de la última década, con dos de las plantillas más fuertes del continente americano.

Fernando Domínguez
