Todo se definirá en una sola carrera

Ahora ambos pilotos tienen 369.5 puntos durante la temporada lo que hace que todo el campeonato de resuma en una sola carrera, la cual se llevará a cabo en Abu Dabi el próximo domingo 12 de diciembre.

Noticia Relacionada Definitiva separación de Wisin y Yandel

PUBLICIDAD

El triunfo de Hamilton sobre Verstappen durante el fin de semana está lleno de polémica por cierto percance ocurrido en la pista entre ambos competidores.

Luego de un castigo sobre el neerlandés, los jueces indicaron que debía ceder la primera posición al inglés, a lo que el piloto de Red Bull accedió muy a su estilo.

Verstappen accionó el freno para dejar pasar al piloto de Mercedes, pero Hamilton afirma que lo hizo de manera inesperada y no pudo evitar hacer contacto con el auto que iba frente a él, tocándolo por detrás.

Al finalizar de las 50 vueltas pactadas, Mercedes se alzó con la victoria, Verstappen quedó en segundo lugar y el podio lo completó Valtteri Bottas al lograr una buena maniobra para superar a Ocón.

La carrera en Abu Dabi estará lleno de drama y suspenso, donde se sabrá quién es el campeón de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Y el aderezo ya lo empezaron a poner los líderes de la competencia con las fuertes declaraciones que se lanzaron tras el incidente en la pista.

Hamilton culpa al piloto de Red Bull de ocasionar el percance tras pisar el freno a fondo para tratar de ocasionar la colisión que no pudo evitar y que por fortuna no causó daños mayores y ambos pudieron finalizar la competencia.

"A él no le importaba que no acabemos, a mí sí. No entiendo por qué pisó los frenos con tanta fuerza que no pude evitar el choque con él", declaró Hamilton, culpando al de países bajos por lo ocurrido.

Mientras que Max Verstappen alega que el hizo lo correcto para dejar pasar al inglés, luego de que los jueces lo penalizaran y le indicaran devolver la primera posición a Mercedes, "Yo iba a la derecha, frené para que Hamilton tomara la ventaja, pero él no quiso rebasar y por eso me golpeó", relató el piloto de Red Bull.