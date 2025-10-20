Sonora brilla en el Primer Torneo Mundial Verde y Oro del CMB

El talento sonorense volvió a poner en alto el nombre de México en el ámbito internacional del boxeo, al destacar con fuerza en el Primer Torneo Mundial Verde y Oro, evento avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y organizado por el delegado nacional Monroy Eugenio González Gómez, conocido en el ambiente pugilístico como el “Muñeco de Oro”.

El certamen se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, y reunió a pugilistas de 15 países, convirtiéndose en una competencia histórica que consolidó a México como un auténtico referente del boxeo amateur a nivel mundial.

Gracias al trabajo del delegado estatal de Sonora, Manuel Baldenegro, la representación sonorense tuvo una actuación sobresaliente, dejando huella dentro y fuera del cuadrilátero, al mostrar el talento, la garra y el compromiso que caracterizan a los deportistas del noroeste mexicano.

Entre los resultados más destacados, Sonora coronó a cuatro campeones mundiales en esta primera edición del torneo:

Martín Iglesias

Jorge Sánchez

Odalis Corzo

Alondra Ayala

Estos jóvenes atletas demostraron su calidad sobre el ring, combinando técnica, disciplina y una gran mentalidad ganadora. Su desempeño reafirmó que el boxeo sonorense atraviesa por un gran momento y que el futuro de este deporte en la región es prometedor.

Además, la Entidad sumó tres subcampeonatos mundiales con las destacadas actuaciones de Andree González, Jorge Montaño y Gimena Ramírez, quienes se quedaron con la medalla de plata tras intensos combates que mantuvieron al público al filo de la butaca.

En especial, Gimena Ramírez, originaria de Cajeme, brilló en la categoría de los 70 kilogramos, donde ofreció un combate memorable ante la representante de Maringas Gutiérrez, demostrando coraje y un nivel competitivo que augura un futuro brillante.

Desde Sonora, bajo la guía y visión del delegado Manuel Baldenegro, se continúa fortaleciendo el desarrollo del boxeo amateur, con el objetivo de seguir formando a la próxima generación de campeones que representen con orgullo a México en los escenarios internacionales.