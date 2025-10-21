¿Shohei Ohtani iba a firmar con Blue Jays? así fue el fichaje fallido

Shohei Ohtani y los Blue Jays de Toronto se reencontrarán a partir del próximo viernes en la Serie Mundial 2025, a casi dos años del histórico intento fallido de la organización canadiense por fichar al beisbolista japonés quien se habría llevado hasta una gorra de la organización.

Según relata Keegan Matheson para MLB en español, fue en diciembre de 2023 cuando Toronto vivió uno de los capítulos más dramáticos en su historia reciente.

Estuvieron a punto de firmar a Ohtani, desplegando todos los recursos de la organización para convencerlo pues se realizó una reunión secreta en su complejo de Dunedin, Florida, un clubhouse personalizado con todo lo que al jugador le gustaba, incluso una chaqueta canadiense para su perro, Decoy. El esfuerzo fue total, pero no suficiente.

The @Dodgers and @Blue Jays are tied for the most comeback wins this season, including postseason (52).



Now, they'll meet in the #WorldSeries. pic.twitter.com/ku92JHbdza — MLB Stats (@MLBStats) October 21, 2025

ERA CASI UN HECHO EL CONTRATO PERO...

Finalmente, Ohtani eligió a los Dodgers y firmó un contrato de 10 años por 700 millones de dólares. En Toronto, quedó una mezcla de decepción, orgullo y resignación. El nombre de Ohtani se convirtió en un símbolo de lo que pudo haber sido.

"Era como si viniera el presidente", recordó el manager John Schneider, al describir la llegada de Ohtani aquel día. El japonés dejó huella al llevarse bolsas llenas de ropa con los colores de los Azulejos. Incluso Schneider bromeó meses después, "Díganle que queremos de vuelta la gorra que se llevó".

Ahora, con la Serie Mundial en juego, los Blue Jays enfrentan a un viejo conocido que alguna vez estuvo a un paso de vestir su uniforme. Ohtani, convertido en la cara del beisbol moderno, espera en la otra esquina del diamante como símbolo del "casi" que persigue a Toronto.

Más allá del drama y el "qué hubiera pasado", este duelo revive uno de los momentos más intensos del béisbol reciente. Porque, aunque no firmaron a Ohtani, los Azulejos demostraron que estaban dispuestos a todo por ganar. Y lo harán frente al que casi fue uno de ellos.