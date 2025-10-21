Alejandro Kirk, orgullo mexicano que brilla en Grandes Ligas

El talento mexicano sigue dejando huella en el mejor beisbol del mundo, y el nombre de Alejandro Kirk ya está escrito con letras doradas en la historia de los Toronto Blue Jays y del deporte nacional.

Nacido en Tijuana, Baja California, pero criado en Ensenada, Kirk creció entre diamantes y pelotas bajo la guía de su padre, Juan Manuel Kirk, quien desde pequeño le inculcó la pasión y disciplina por el beisbol. Su camino hacia las Grandes Ligas comenzó en 2016, cuando fue firmado por la organización canadiense de Toronto como agente libre internacional, con apenas 17 años, ganándose un bono de tan solo 30 mil dólares.

A diferencia de otros prospectos que destacan por su físico atlético, Alejandro rompió moldes desde las ligas menores gracias a su talento natural para el contacto, su inteligencia detrás del plato y una sorprendente madurez para manejar lanzadores veteranos. Su consistencia lo llevó a debutar en MLB el 12 de septiembre de 2020, en plena pandemia, convirtiéndose en el cátcher mexicano más joven en hacerlo desde 1993.

Con el paso de las temporadas, el sonorense se consolidó como una de las piezas más importantes de los Blue Jays. En 2022 firmó su mejor campaña, bateando para .285 con 14 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas, lo que le valió ser elegido al Juego de Estrellas y ganar el Bate de Plata como mejor receptor ofensivo de la Liga Americana. Fue el primer mexicano en lograrlo.

En el año 2023 se perdió el Clásico Mundial de Beisbol por el nacimiento de su hija; sin embargo, el 2026 está listo para representar a su país

Hoy, con 26 años de edad, Alejandro Kirk sigue demostrando que el trabajo, la constancia y la pasión pueden más que cualquier estereotipo. El cátcher bajacaliforniano es símbolo del esfuerzo mexicano en el diamante y un referente para las nuevas generaciones que sueñan con llegar a las Grandes Ligas.