Pekín frena el paso invicto de Primitivo Team

En el cierre de temporada del Guadalupe Montoya, de la máxima categoría del softbol de la Comunicación

Oct. 21, 2025
Después de dos semanas de inactividad por las intensas lluvias, regresaron las acciones al campo del Guadalupe Montoya para ponerle punto final a la temporada regular de la Liga de Softbol de la Comunicación en su máxima categoría.

El cierre fue de alto voltaje con el duelo entre Primitivo Team, actual campeón e invicto hasta la fecha, frente a Pekín, quienes han demostrado ser uno de los contendientes más sólidos rumbo a los playoffs.

Adrián Duarte abrió por los orientales, mientras que Juan Carlos López subió al círculo por los músicos. Desde el arranque, Primitivo Team mostró poderío con un primer inning explosivo: Alan Román mandó la pelota blanda al otro lado con un compañero en base, y enseguida Jesús Salcido repitió la dosis también con uno abordo para el 4-0.

Esa rápida ventaja obligó al manager rival a visitar a su lanzador, movimiento que resultó efectivo. A partir de ahí, el pitcheo de Pekín colgó ceros en la segunda, tercera y cuarta entradas. Alfredo Lugo tomó la estafeta en relevo y mantuvo el dominio durante tres entradas sin permitir daño.

Del otro lado, López permitió dos en el primer capítulo, producto del doblete de Brandon Gastélum, que remolcó a Jorge Leor, y el elevado de sacrificio de Alfredo Vega, que llevó a Gastélum al plato. En la segunda, Pekín igualó la pizarra con hit productor de Leor y sacrificio del propio Gastélum.

Con el marcador empatado 4-4 hasta el cierre del sexto, apareció la figura de Polo Pliego, quien se vistió de héroe al conectar un soberbio cuadrangular ante el relevo de Danilo González, batazo que no solo dio el triunfo a Pekín, sino que rompió el invicto del campeón.

Aún con la derrota, Primitivo Team se mantiene en el primer lugar general, en tanto que Pekín cerró la temporada con marca de 5 ganados y 3 perdidos, asegurando el tercer puesto.

JUGADORES DESTACADOS

Pekín

  • Jorge Leor, de 3-3
  • Álvaro Vega, 2 hits
  • Polo Pliego, 1 HR y 1 BB

Primitivo Team

  • José C. González, de 3-2
  • Jesús Salcido, 1 HR y 2 CP
  • Alan Román, 1 HR y 2 CP
Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

