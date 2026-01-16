Roberto Saucedo Jr., joven mexicano de 17 años, firma con Dodgers y apunta a Grandes Ligas

Roberto Saucedo Jr. cátcher mexicano de 17 años se enfila a Grandes Ligas tras firmar con los Dodgers de Los Ángeles para integrarse a su programa de prospectos internacionales conformado por 22 jóvenes de distintos países.

Saucedo Jr. es uno de los cinco receptores incluidos en este grupo y el único mexicano firmado por la organización angelina en el actual periodo. Sus primeros pasos en el beisbol profesional los dio dentro de la organización de los Sultanes de Monterrey, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol que ha sido importante en su desarrollo deportivo.

"Siempre ha sido mi sueño firmar con un equipo de Grandes Ligas, y más aún hacerlo con un equipo como Dodgers. Me siento orgulloso y muy agradecido con Sultanes de Monterrey, que siempre me han apoyado", expresó el joven catcher, hijo del exbeisbolista Roberto Saucedo, miembro del Salón de la Fama.

¡DE SULTANES A LOS DODGERS!



El joven catcher, Roberto Saucedo Jr. surgido en las granjas de Sultanes, continuará su proceso de formación en la organización de Los Ángeles, Dodgers.



¡Te deseamos todo el éxito y esperamos pronto tener noticias tuyas! ¡A ROMPERLA! pic.twitter.com/BqHf0rVudV — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) January 16, 2026

DESTACAN HABILIDADES QUE LO HACEN UN PROSPECTO INTEGRAL

El acto oficial de la firma contó con la presencia de Juvenal Soto, representante de los Dodgers; Miguel Flores, director deportivo de Sultanes; y Sotero Torres, responsable del programa de desarrollo de jóvenes talentos del club regiomontano.

Soto explicó que el seguimiento a Saucedo Jr. comenzó desde los 12 o 13 años y que la decisión final se tomó tras el showcase de Sultanes realizado en diciembre de 2023.

Sobre sus cualidades, el representante de Dodgers destacó que Saucedo Jr. es un prospecto integral, con poder ofensivo, buena mecánica de swing, un brazo sobresaliente y sólidas habilidades defensivas detrás del plato.

La firma de Saucedo Jr. forma parte de un ambicioso programa internacional de los Dodgers, quienes invirtieron más de 6.6 millones de dólares en este periodo y sumaron jugadores de nueve países, con fuerte presencia de talento venezolano y dominicano.

De esta manera el joven mexicano inicia así un camino que lo acerca a su gran objetivo: llegar algún día a las Grandes Ligas.