Red Sox dedican mensaje de despedida al Pitcher Cajemense Héctor Velázquez

Los Red Sox de Bostón dedicaron un mensaje de despedida al lanzador cajemense Héctor Velázquez luego de que anunciara su retiro oficial del Beisbol donde entre sus más grandes logros destaca tener un anillo de Serie Mundial con los Medias Rojas.

"Uno de nosotros, para siempre. ¡Deseándole lo mejor en esta nueva etapa a @hvelazquez76, nuestro campeón de la Serie Mundial en 2018" se escribió en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de los Red Sox.

La publicación va a acompaña de cuatro fotografías y un video de los momentos memorables del Pitcher nacido en Ciudad Obregón con la organización de Bostón.

Felicidades y gracias por todo Héctor Velázquez

pic.twitter.com/F3UjbjWL27 — La Nación Red Sox (@lanacionboston) September 10, 2024

ASÍ ANUNCIÓ SU RETIRO

El domingo a través de sus redes sociales Héctor Velázquez hizo pública su decisión de dejar el beisbol profesional con un mensaje donde agradeció a todas las organizaciones con las que tuvo oportunidad de jugar tanto en México como en Grandes Ligas.

"El sueño de ser jugador de béisbol profesional ha terminado, desafortunadamente los últimos dos años he pasado por cirugías y los resultados no han sido favorables, toca darle la vuelta a la página y por eso he tomado la decisión de decir adiós", escribió.

El mensaje incluye un especial agradecimiento a sus papás, hermanas, esposa e hijos. "Lo único que quería cada vez que salía al terreno de juego era hacerlos sentir orgullosos y espero haberlo logrado".