Récord y triunfo para Yaquis sobre Naranjeros

Los Yaquis de Obregón, guiados por Odrisamer Despaigne en el montículo y con gran trabajo colectivo a la ofensiva, conquistaron la victoria al abrir serie ante los Naranjeros de Hermosillo en el estadio Fernando Valenzuela, en la capital sonorense no sin antes pasar un susto y por pizarra de 11-10.

Samuel Zazueta el del ejido Vicente Guerrero "el Porton" salvo su juego número 44 con la franela de los Yaquis y deja atrás los 43 de Mark zappelli, imponiendo nueva marca el obregonense.

Naranjeros abrió el marcador en la misma primera entrada con una carrera, pero Yaquis se quitó la blanqueada en la segunda entrada alta al anotar par de carreras: la primera con cuadrangular de Allen Córdoba y la segunda en los spikes de Riley Unroe, impulsado por imparable de Víctor Mendoza.

La cuarta entrada trajo buenas noticias para la Tribu de Sonora con cinco grandes carreras, destacando impulsadas de Santiago Chávez, Allen Córdoba y Riley Unroe, además de un fly de sacrificio y un tablazo al fondo del parque de Roberto Valenzuela que mandó dos más a la registradora. La pizarra se colocó 7-1 a favor de Obregón.

En la parte baja de la cuarta, Hermosillo descontó una carrera para acercarse 2-7. Obregón aumentó su ventaja en la alta de la sexta con imparable de Sebastián Elizalde que mandó par de rayitas al plato.

HERMOSILLO SE ACERCA

Dos más llegaron para los Yaquis en la séptima entrada, una de ellas con fly de sacrificio de Víctor Mendoza. Hermosillo reaccionó con tres carreras en la parte baja de esa misma entrada para acercarse 11-5, y más tarde se acercaron peligrosamente con cinco carreras y se pusieron a tan solo una carrera de darle alcance a obregón 11-10.

El pitcher ganador fue el abridor de Ciudad Obregón, Odrisamer Despaigne, quien lanzó cinco entradas completas, permitió ocho imparables y dos carreras. Lo relevaron tres lanzadores, incluyendo el debut de Brandon Brennan y el salvamento tres de la campaña y 44 con la franela de Obregón de Samuel Sazueta.

El derrotado fue Wilmer Ríos, que aceptó 11 imparables y siete carreras a su cuenta; fue auxiliado por cinco relevistas.

Este miércoles continúa la serie, donde Yaquis buscará asegurar la contienda al mandar a Vladimir Gutiérrez al centro del diamante, enfrentando a Touki Toussaint. El encuentro está programado para iniciar en punto de las 7:30 p.m.