  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Selectivo Haciendas retoma el camino de la victoria

Después de caer ante Pachuca, el SH se recuperó y venció 4-2 al Liverpool Sub-20

Oct. 21, 2025
SH suma de 3 en esta jornada.
SH suma de 3 en esta jornada.

Se disputó una jornada más de la Liga Municipal Sub-20, donde el cuadro del Selectivo Haciendas se llevó la victoria y retomó su buen paso en la categoría.

TRIUNFO CONTUNDENTE

El SH se iría al descanso con ventaja de 3-1 gracias a los goles de Heber Vázquez y Kevin Soto. Aunque la diferencia no era tan amplia, el Liverpool no dejó de presionar y, al inicio de la segunda mitad, logró acercarse en el marcador con el 3-2 momentáneo.

imagen-cuerpo

LENNY GONZÁLEZ SIGUE SUMANDO GOLES


Lenny González sentenció el juego al marcar el 4-2, sellando así la victoria del Selectivo Haciendas, que se mantiene en los primeros puestos y cada vez se consolida más como un serio contendiente al título de campeón. Aunque en el plantel de Haciendas hay muy buenos elementos que pueden cubrir la posición de delantero, Lenny sigue ganándose la confianza como el "nueve" goleador, sumando hoy su cuarto gol en el torneo.

imagen-cuerpo

Aún faltan varios partidos para que finalice la fase regular del torneo, pero cada jornada se vuelve más competitiva, haciendo que el campeonato rumbo a la liguilla de la Liga Municipal Sub-20 sea cada vez más atractivo.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
América vence al Puebla con gol de Ramón Juárez en el minuto 98
Deportes

América vence al Puebla con gol de Ramón Juárez en el minuto 98

Octubre 21, 2025

Las Águilas se imponen 2-1gracias a un cabezazo en la parte final del partido

¿Shohei Ohtani iba a firmar con Blue Jays? así fue el fichaje fallido
Deportes

¿Shohei Ohtani iba a firmar con Blue Jays? así fue el fichaje fallido

Octubre 21, 2025

El lanzador japonés participó en una reunión secreta con directivos de Toronto y hasta una gorra se llevó

¿Conoces la historia de la F1 en México? Quédate aquí para conocerla
Deportes

¿Conoces la historia de la F1 en México? Quédate aquí para conocerla

Octubre 21, 2025

Si tuviéramos que describir la historia de México y la Fórmula 1 en una palabra, sería "complicada"