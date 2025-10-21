Selectivo Haciendas retoma el camino de la victoria

Se disputó una jornada más de la Liga Municipal Sub-20, donde el cuadro del Selectivo Haciendas se llevó la victoria y retomó su buen paso en la categoría.

TRIUNFO CONTUNDENTE

El SH se iría al descanso con ventaja de 3-1 gracias a los goles de Heber Vázquez y Kevin Soto. Aunque la diferencia no era tan amplia, el Liverpool no dejó de presionar y, al inicio de la segunda mitad, logró acercarse en el marcador con el 3-2 momentáneo.

LENNY GONZÁLEZ SIGUE SUMANDO GOLES



Lenny González sentenció el juego al marcar el 4-2, sellando así la victoria del Selectivo Haciendas, que se mantiene en los primeros puestos y cada vez se consolida más como un serio contendiente al título de campeón. Aunque en el plantel de Haciendas hay muy buenos elementos que pueden cubrir la posición de delantero, Lenny sigue ganándose la confianza como el "nueve" goleador, sumando hoy su cuarto gol en el torneo.

Aún faltan varios partidos para que finalice la fase regular del torneo, pero cada jornada se vuelve más competitiva, haciendo que el campeonato rumbo a la liguilla de la Liga Municipal Sub-20 sea cada vez más atractivo.