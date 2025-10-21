América vence al Puebla con gol de Ramón Juárez en el minuto 98

En un final inesperado, el Club América logró la victoria con marcador 2-1 sobre el Puebla gracias a un gol de Ramón Juárez en el minuto 90+8, en duelo correspondiente a la jornada doble del Apertura 2025 .

El encuentro fue muy disputado desde el arranque. América buscó el gol con insistencia a través de Kevin Álvarez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, pero se topó con una defensa bien organizada y un portero, Jesús Rodríguez, que mantuvo el arco poblano en cero durante la primera mitad.

Puebla apostó por el contragolpe, destacando Emiliano Gómez y Ricardo Marín con llegadas peligrosas.

ASÍ FUERON LOS GOLES

Fue hasta el minuto 52 que el marcador se movió, cuando Emiliano Gómez remató de zurda dentro del área para adelantar al Puebla tras una asistencia de Marín.

La ventaja obligó al América a reaccionar, y al 63', una falta en el área de Álvaro Burgos sobre Brian Rodríguez fue revisada por el VAR. El árbitro marcó penal, y el propio Rodríguez se encargó de convertirlo para empatar el juego 1-1.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo en los minutos siguientes. América lo intentó con disparos de Álvarez, Aguirre y Saint-Maximin, mientras que Puebla generó peligro con tiros de Gómez y Edgar Guerra.

¡El cobro de Brian Rodríguez! ???? pic.twitter.com/lUWN7s7Evk — Club América (@ClubAmerica) October 22, 2025

CAMBIOS DE ÚLTIMO MINUTO Y GOL DE TRIUNFO

En los minutos finales, André Jardine realizó cambios clave. Ingresó a Ramón Juárez por Alan Cervantes y a Víctor Dávila por Aguirre. La apuesta rindió frutos pues al minuto 90+8, Allan Saint-Maximin envió un centro al área que fue rematado de cabeza por Juárez, para la victoria americanista.

Con este resultado, América suma tres puntos vitales que lo mantienen entre los primeros lugares del Apertura 2025. Puebla, en contraste, continúa en el fondo de la tabla sin poder levantar en el torneo.