  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

América vence al Puebla con gol de Ramón Juárez en el minuto 98

Las Águilas se imponen 2-1gracias a un cabezazo en la parte final del partido

Oct. 21, 2025
En los minutos finales, André Jardine realizó cambios clave que dieron resultados.
En los minutos finales, André Jardine realizó cambios clave que dieron resultados.

En un final inesperado, el Club América logró la victoria con marcador 2-1 sobre el Puebla gracias a un gol de Ramón Juárez en el minuto 90+8, en duelo correspondiente a la jornada doble del Apertura 2025.

El encuentro fue muy disputado desde el arranque. América buscó el gol con insistencia a través de Kevin Álvarez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, pero se topó con una defensa bien organizada y un portero, Jesús Rodríguez, que mantuvo el arco poblano en cero durante la primera mitad.

Puebla apostó por el contragolpe, destacando Emiliano Gómez y Ricardo Marín con llegadas peligrosas.

ASÍ FUERON LOS GOLES

Fue hasta el minuto 52 que el marcador se movió, cuando Emiliano Gómez remató de zurda dentro del área para adelantar al Puebla tras una asistencia de Marín.

La ventaja obligó al América a reaccionar, y al 63', una falta en el área de Álvaro Burgos sobre Brian Rodríguez fue revisada por el VAR. El árbitro marcó penal, y el propio Rodríguez se encargó de convertirlo para empatar el juego 1-1.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo en los minutos siguientes. América lo intentó con disparos de Álvarez, Aguirre y Saint-Maximin, mientras que Puebla generó peligro con tiros de Gómez y Edgar Guerra.

CAMBIOS DE ÚLTIMO MINUTO Y GOL DE TRIUNFO

En los minutos finales, André Jardine realizó cambios clave. Ingresó a Ramón Juárez por Alan Cervantes y a Víctor Dávila por Aguirre. La apuesta rindió frutos pues al minuto 90+8, Allan Saint-Maximin envió un centro al área que fue rematado de cabeza por Juárez, para la victoria americanista.

Con este resultado, América suma tres puntos vitales que lo mantienen entre los primeros lugares del Apertura 2025. Puebla, en contraste, continúa en el fondo de la tabla sin poder levantar en el torneo.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Shohei Ohtani iba a firmar con Blue Jays? así fue el fichaje fallido
Deportes

¿Shohei Ohtani iba a firmar con Blue Jays? así fue el fichaje fallido

Octubre 21, 2025

El lanzador japonés participó en una reunión secreta con directivos de Toronto y hasta una gorra se llevó

¿Conoces la historia de la F1 en México? Quédate aquí para conocerla
Deportes

¿Conoces la historia de la F1 en México? Quédate aquí para conocerla

Octubre 21, 2025

Si tuviéramos que describir la historia de México y la Fórmula 1 en una palabra, sería "complicada"

Pekín frena el paso invicto de Primitivo Team
Deportes

Pekín frena el paso invicto de Primitivo Team

Octubre 21, 2025

En el cierre de temporada del Guadalupe Montoya, de la máxima categoría del softbol de la Comunicación