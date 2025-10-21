Rayados derrota 4-2 a FC Juárez y sube al tercer lugar del Apertura 2025

Rayados de Monterrey se impuso 4-2 a FC Juárez en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, en un duelo disputado en el Estadio BBVA.

Los goles de Gerardo Arteaga, Sergio Canales, Germán Berterame y Joaquín Moxica aseguraron una victoria importante para el equipo dirigido por Domenec Torrent, que ahora se ubica en la tercera posición con 30 puntos. Por su parte, los Bravos de Martín Varini quedaron en noveno lugar con 19 unidades.

ASÍ FUE EL JUEGO

El marcador se abrió al minuto 7, cuando Lucas Ocampos asistió a Gerardo Arteaga, quien conectó de cabeza para el 1-0.

A pesar de algunos intentos aislados de Juárez, como el disparo desviado de José Rodríguez al 21', Monterrey mantuvo el control del partido. Al 38´, Sergio Canales amplió la ventaja con una gran jugada individual tras asistencia de Berterame, colocando el 2-0 con un disparo a media altura.

Ya en la segunda mitad, Berterame marcó el tercero al 65´ tras recibir un pase filtrado y definir cruzado. Aunque inicialmente fue anulado por fuera de lugar, el VAR validó la anotación.

Al minuto 78, Joaquín Moxica aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón y anotar el 4-0. Sin embargo, Juárez reaccionó sobre el final: Ricardinho descontó al 80´ tras asistencia de Rodolfo Pizarro, y Madson puso el segundo para Bravos al 90´.

Este encuentro también marcó el regreso de Carlos Salcedo a las canchas, luego de una larga ausencia por lesión desde enero.

