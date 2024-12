¿Qué es la Unify League, la nueva competencia que busca rivalizar con la Champions?

La Superliga, el controvertido proyecto futbolístico que sacudió a Europa en 2021, ha renacido bajo un nuevo nombre: Unify League (Liga Unificada). Este relanzamiento también trae consigo un formato innovador que promete competir directamente con la UEFA Champions League.

Además, A22 Sports Management, promotora del torneo, ha solicitado a FIFA y UEFA el reconocimiento oficial de esta competencia transfronteriza de clubes.

NEWS: Today, we submitted our proposal for official recognition of a new European competition to UEFA and FIFA: introducing the Unify League, with modified qualification system based on domestic league performance.https://t.co/M72nhYtJ2o

Watch CEO Bernd Reichart explain: pic.twitter.com/yN81V5NVcI