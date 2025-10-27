¿Por qué se va James Rodríguez de León? Confirman su salida al terminar el Apertura 2025

De acuerdo a reportes de prensa especializada en deportes, es un hecho que James Rodríguez dejará el Club León al finalizar el Torneo Apertura 2025 tras varios meses siendo una de las estrellas del conjunto esmeralda.

Aunque el colombiano llegó con gran expectativa, su paso por el club no ha sido el esperado y diversos factores han influido en su inminente, entre ellos su bajo rendimiento y el alto salario que se le está pagando.

NO ES OFICIAL, PERO DENLO POR HECHO, AFIRMA PERIODISTA DEPORTIVO

Durante el programa Conexión MT , el periodista Paco Vela informó que la directiva del León ya planifica el próximo torneo Clausura 2026, y que James Rodríguez no formará parte del plantel.

"León ya prepara el siguiente torneo, ya sin James. No es oficial, pero denlo por hecho. En su momento adelantamos su llegada; hoy confirmamos que no continuará en el equipo", comentó el reportero.

Entre los motivos principales están su elevado costo ya que cobra alrededor de 600 mil dólares mensuales y el hecho de que su desempeño no ha sido determinante en el esquema del club. Por ello, la dirigencia ha optado por no renovar su contrato.

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL TÉCNICO NACHO AMBRIZ?

A pesar de los rumores, el técnico Nacho Ambriz no influyó en la decisión. Según Vela, la relación entre el entrenador y el futbolista colombiano es cordial y profesional, aunque ambos son conscientes de que el equipo necesita una nueva dinámica de juego.

"La relación es buena. Nacho aprecia tener a James en el vestidor, pero sabe que el club necesita otro ritmo. No hay conflicto entre ellos, simplemente es una decisión institucional", señaló el periodista.

James Rodríguez aún disputará los últimos partidos del Apertura 2025 con la camiseta de León, incluyendo los encuentros ante América y Puebla, antes de cerrar su etapa en el futbol mexicano.