Armando González, el nuevo goleador de las Chivas

La cantera del Rebaño últimamente ha estado en el ojo de todos. Las Chivas han sacado muy buenos jugadores, aunque esto no ha sido novedad, ya que el Guadalajara cuenta con mucha cantera que ha destacado en el futbol internacional.

ARMANDO GONZÁLEZ DESTROZA AL ATLAS

El jugador canterano del Guadalajara tuvo una de sus mejores noches con el Rebaño. La Hormiga le marcó tres goles al Atlas, consiguiendo así su primer hat-trick en su carrera.

Con estos goles, González se coloca entre los primeros lugares de la tabla de goleo, poniéndose a la par de Paulinho, quien ha sido un gran delantero desde que llegó con los Escarlatas hace apenas unos torneos.

NUEVO CONTRATO PARA EL JUGADOR

Armando González aún cuenta con un contrato juvenil, pero eso está a punto de cambiar. La empresa que lo representa, Roc Nation Sports, la misma que tiene en sus filas a Endrick y Vinícius Jr., y las Chivas lo tienen claro: quieren amarrar a su jugador para que su única salida sea hacia Europa y no hacia algún equipo de la misma liga.

Chivas ha sido una fábrica de goleadores, ya que los últimos jugadores menores de 23 años que han destacado como goleadores en torneos de la Liga MX han salido de la cantera del Guadalajara, siendo Javier Hernández, José Juan Macías y ahora, sumándose a esa lista, Armando González.

Aún quedan algunos juegos para que la liga llegue a su fin, y podría ser que La Hormiga sume más goles a su cuenta para colocarse como líder de goleo en este torneo de Apertura de la Liga MX.