Otra vez hospitalizan a Pelé

El reporte médico indica que el ex astro brasileño se encuentra estable y se espera que en los próximos días sea dado de alta, cabe recordar que durante el mes de agosto del presente año Pelé fue hospitalizado en la misma institución al detectarle la anomalía en el colon.

Mencionado tumor se le extirpó y en septiembre fue dado de alta, tras un mes de permanecer internado, y ahora que regresa es para darle continuidad al tratamiento con las quimioterapias, mismas que se aplican a pacientes con cáncer.

La leyenda del futbol de 81 años de edad publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para sus seguidores en el cual se lee siguiente: "Amigos, ha pasado un tiempo desde que hablamos de esto. Quiero hacerte saber que estoy bien. Cada día me siento mejor. No creo que ni la máscara de protección pueda ocultar mi felicidad. Muchas gracias a todos los que me envían buenas energías a diario".