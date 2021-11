Muere árbitro mexicano en accidente, se dirigía a pitar un juego

"Una triste noticia, en un fatal accidente muere nuestro querido amigo y excompañero de profesión Néstor Damián Ángeles Rodríguez , Iba rumbo a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el juego de sub 18 entre Mazatlán y Chivas, descanse en paz y pronta resignación a su familia", publicó en su cuenta el arbitro que en su momento contara un un gafete de FIFA.

Triste noticia.

En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs chivas.

En paz descanse, pronta resignación a su familia. pic.twitter.com/CJMLMUezTE — PAUL DELGADILLO (@PAULEDELGADILLO) November 5, 2021

El joven iban en camino en carretera para llevar las incidencias el encuentro de Mazatlan vs Chivas en categoría Sub- 18, lamentablemente un mortal accidente le impidió llegar, el silbante Emmanuel Plascencia Plascencia, quien iba a fungir como cuarto árbitro en dicho encuentro, tuvo que cambiar de rol y entrar como silbante principal para que se pudiera desarrollar el partido.

Ángeles Rodríguez, tenía un futuro prometedor, era uno de los jóvenes promesas en el mundo del arbitraje mexicano. Nació en Durango y apenas tenía dos años arbitrando, hizo su debut en el año 2019 en un juego de Santos-Querétaro de la Liga MX Femenil.

El la cuenta de Twitter, La Liga MX lamentó su deceso y le dedicó un minuto de silencio en algunos juegos de la Apertura 2021. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Néstor Damián Ángeles Rodríguez, árbitro profesional de la FMF, Liga MX y torneos de fuerzas básicas", externó la Liga MX.

La LIGA MX lamenta profundamente el fallecimiento del árbitro profesional Néstor Damián Ángeles Rodríguez. pic.twitter.com/0e8SthIhID — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 5, 2021