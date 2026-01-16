Messi rechazó 1400 millones de euros y ahora le ofrecen cheque en blanco en Arabia Saudita

Lionel Messi sigue en el centro de la atención del mercado internacional. Tras renovar con el Inter Miami hasta 2028, el argentino sigue siendo uno de los objetivos principales del futbol árabe.

Anmar Al-Haili, presidente y dueño del Al-Ittihad de Arabia Saudita, no baja los brazos en su intento por fichar a la "Pulga" y ha revelado una oferta que va mucho más allá de lo imaginable.

LA PROPUESTA QUE RECHAZÓ

En 2023, Messi recibió una propuesta histórica de 1400 millones de euros anuales para jugar en el Al-Ittihad, una cifra jamás vista en la historia del fútbol. Sin embargo, el astro argentino decidió rechazarla, priorizando a su familia y la estabilidad que encontró en Estados Unidos con Inter Miami.

"Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos", declaró Al-Haili, quien asegura que la puerta siempre estará abierta para Messi.

INTENTAN CONVENCERLO CON CHEQUE EN BLANCO

Ahora, la tentación es aún mayor. El directivo saudí ofrece un contrato de por vida y con cheque en blanco, permitiendo a Messi elegir tanto la duración como la cifra que desee.

A sus 38 años, la edad no parece ser un obstáculo para Al-Haili, que ya cuenta con figuras como Karim Benzema, N´Golo Kanté, Fabinho y Danilo Pereira en su plantilla.

"Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida", aseguró el presidente del club.

LO QUE REPRESENTA PARA ARABIA

Más allá del aspecto económico, tener a Messi en Arabia Saudita sería un golpe histórico para la liga. "A nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del futbol", agregó Al-Haili.

Por ahora, Messi sigue disfrutando de su etapa en Inter Miami, pero la oferta del Al-Ittihad demuestra que, incluso fuera de Europa, su valor y atractivo siguen siendo insuperables.