Luis "Koreano" Torres va por el título Continental de las Américas del CMB

El boxeador cajemense Luis "Koreano" Torres (18-0) viajó a la ciudad de Montevideo, Uruguay, ya que este sábado 21 de octubre, tendrá un duro compromiso ante Claudio Gabriel Daneff (18-3).

La pelea está pactada a 10 asaltos por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Continental de las Américas.

El cinturón le pertenecía al dominicano Edwin de Los Santos, que lo dejó libre ya que tiene un compromiso de campeonato del mundo del CMB ante Shakur Stevenson.

La pelea del obregonense será en el Club Stockolmo, desde Montevideo, y será transmitida en vivo por la plataforma ProBox TV y el canal TyC Sports, en un evento organizado por Sampson Lewkowicz, presidente de Sampson Boxing, y Carlos Tello, presidente de Tello Box.

"Koreano" Torres viajó a tierras australes acompañado de su entrenador Carlos Torres y el promotor Emanuel Romo, mandamás de la O Promotions.

Emanuel Romo comentó, antes de partir, que el púgil cajemense llevó a cabo una intensa preparación en casa y que regresarán a Cajeme con el título en sus alforjas.

Por su parte, Carlos Torres confía en las capacidades de su pupilo, y agregó que ha mejorado bastante en su técnica arriba del cuadrilátero; también comentó que las largas sesiones de sparring le sirvieron para perfeccionar su técnica y mejorar su defensa.

Por su parte, "Koreano" se dijo confiado de salir con el brazo en alto y traer el cinturón a casa: "Para eso trabajo y no voy a dar cuartel al rival. Voy mentalizado en la victoria y no dejaré que las cosas se me salgan de control".

Pidió que la afición de Cajeme que lo apoye y le mande las buenas vibras para conseguir la victoria; además, dedicó la pelea a toda la gente que cree en él y confía en sus capacidades boxísticas.