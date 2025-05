Liga MX: ¿Qué necesita Pumas para clasificar al Play-In del Clausura 2025?

Solo dos fechas separan la finalización de la fase regular del Torneo Clausura 2025, donde los Pumas de la UNAM deberán pelear por un lugar en zona de Play-In. El equipo de Efraín Juárez debe salir victorioso en sus últimos dos partidos para meterse entre los primeros diez.

En esta nota, te contamos qué necesita Pumas para clasificar al Play-In. El equipo ocupa el décimo puesto en la tabla con un total de 18 puntos.

¿QUÉ NECEISTA PUMAS PARA ENTRAR AL PLAY-IN?

Por ahora, Pumas es el último equipo que estaría clasificando a los Play In de la Liga MX. Tiene una unidad más que Mazatlán, Chivas y Querétaro, equipos que prometen dar pelea.

Pumas depende de sí mismo y si gana los próximos dos encuentros que tiene por delante, logrará el objetivo, sin importar ningún otro marcador. Lo mejor que le puede pasar al equipo es ganar en la próxima jornada y que Mazatlán vs Tijuana, Chivas vs Puebla y Querétaro vs Atlas pierdan sus partidos.

Otro de los panoramas para tener en cuenta es si gana un parido y empata otro. Allí deberá sí o sí esperar que Mazatlán, Chivas y Querétaro sumen la misma cantidad de puntos (4), para mantener la ventaja actual.

Por otra parte, en caso de tener una victoria y una derrota, el quipo entrará en zona peligrosa, ya que los equipos de Mazatlán, Chivas y Querétaro podrían alcanzarlo o superarlo en la tabla.

Finalmente, los Pumas se verían fuera de Liguilla o Play In si pierden los últimos dos partidos.

¿DÓNDEY A QUÉ HORA VER PUMAS VS SANTOS LAGUNA?

Los universitarios reciben a Santos Laguna el próximo miércoles 16 de abril a las 21:05 horas. La transmisión se realizará por el Canal 5 en televisión pública, también mediante TUDN.com y Vix Premium en Internet.