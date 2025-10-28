  • 24° C
Deportes

La Parka y Mr. Iguana se presentan en NXT

Los luchadores mexicanos se enfrentaron por primera vez en esta división de la WWE

Oct. 28, 2025
Increíble momento que pasa la lucha libre mexicana.
Después de que la compañía americana de entretenimiento WWE haya adquirido a la Triple A hace algunos meses, todos esperaban grandes combates entre estrellas de la WWE y de la Tres Veces Estelar, peleas que sí se han concretado e incluso que superaron las expectativas de los aficionados.

GRAN NOCHE DE LOS MEXICANOS

La nueva Parka se ha ganado el corazón de todos después de recibir críticas de que no llenaría los zapatos del antiguo portador; sin embargo, este ha demostrado tener grandes cualidades luchísticas y su talento lo ha puesto en la mira de todo el mundo desde su incorporación a la WWE.

BUEN ESPECTÁCULO


Los luchadores de la AAA y WWE ofrecieron una gran lucha donde el talento y la diversión se mezclaron para hacer un gran espectáculo en este especial por Halloween de la WWE. Además, otros luchadores mexicanos se presentaron esa noche y no será la última vez que los veamos combatir en esas funciones.

Un gran ejemplo de superación de estos gladiadores mexas, de pasar a luchar en alguna arena random de México a estar en las mejores instalaciones de Estados Unidos, un cambio que sirve para los jóvenes luchadores en busca de una oportunidad en los encordados.

Fernando Domínguez
