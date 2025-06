Karim López, el sonorense y promesa mexicana del Draft NBA 2026, firma contrato con Adidas

El basquetbolista sonorenee Karim López, considerado uno de los principales prospectos rumbo al Draft 2026 de la NBA, anunció su incorporación a la prestigiosa marca deportiva Adidas. A través de su cuenta de Instagram, el joven originario de Hermosillo, compartió la noticia con una publicación que lo muestra portando indumentaria de la firma alemana.

"¡Movimientos poderosos solamente! Orgulloso de anunciar que me he unido a la familia Adidas Basketball", escribió el jugador de 19 años. Con esta firma, López se une a una élite de jugadores patrocinados por Adidas, entre los que destacan Anthony Edwards, Damian Lillard y James Harden.

CON RUMBO FIJO A NBA

Karim López atrajo la atención del mundo del baloncesto cuando decidió comenzar su carrera profesional en el extranjero, específicamente en la liga de Nueva Zelanda con los New Zealand Breakers. En entrevista para ESPN, explicó que competir diariamente contra jugadores profesionales le brinda una ventaja valiosa rumbo a la NBA.

"En Nueva Zelanda es un juego muy físico y rápido, tiene mucho del estilo NBA. Eso me está preparando para lo que viene", señaló el sonorense, quien también formó parte de la Selección Mexicana en los últimos encuentros de clasificación rumbo a la AmeriCup 2025.

SE CONSOLIDAD PARA BRILLAR EN EL FUTURO

Aunque algunos expertos, como Eduardo Nájera, calificaron su decisión como "arriesgada", López se muestra firme en su elección. "No, no es arriesgado. En esta vida siempre hay riesgos. Siempre he creído en mí mismo, en mi trabajo, y sé que donde esté, voy a rendir si me esfuerzo al máximo", afirmó.

Con este nuevo patrocinio y su rendimiento en ligas internacionales, Karim López consolida su camino como una de las mayores esperanzas mexicanas para brillar en la NBA.