Julio César Chávez no pegaba duro, me ganó por su aguante

Fue en el mes de septiembre de 1984 cuando el Gran Campeón Mexicano peleó con "Azabache" en el Olympic Auditorium de Los Ángeles , lo que le permitió hacerse del título vacante.

"No me dejaba tirar golpes y también aguantaba muchos golpes... Eso fue lo que me cansó. Yo decía: este cabr@n aguanta mucho, yo no pegaba despacito, en mi tiempo pegaba duro, pero él aguantó mucho.