Julio Cesar Chávez junior desacredita la carrera de su padre

Nuevamente Julio César Chavez Jr. está en el centro de la polémica tras las declaraciones dadas en un programa de Youtube donde abordó el tema de su padre y de su éxito mundial.

En una entrevista que le hicieron en el programa Boxglero, Julio César Jr., hijo de la leyenda no se anduvo con rodeos y fue tajante al decir que su padre llegó a conquistar sus victorias porque peleó con puro taxista.

"Oye, si a eso me dedico, soy el mejor... Aunque mi papá tenga el récord de 90 y 89-0, pues a lo mejor fueron taxistas (sus rivales)", comentó el hijo mayor de Chávez González

Después de esos comentarios Julio César Jr. quiso componer lo que había dicho y agregó que reconocía el status de la leyenda.

"Yo soy yo, yo he hecho box con todo el mundo y aparte soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años" agregó Chávez jr.

LOGROS DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ









Julio César Chávez es considerado el peleador más grande que ha surgido dentro del boxeo mexicano, su seguidilla de 89 victorias consecutivas sin derrota, avalan su carrera en el box mundial.

Durante ese tiempo, Julio César Chávez ha acumulo títulos en tres divisiones diferentes: Súper Pluma, Ligero y Súper Ligero.

Su carrera comenzó en 1980 y culminó en el 2005; el considerado también como "el rey del pago por evento", la cantidad de mexicanos que buscaban ver sus peleas rompían récord de ventas en PPV.

UN TAXISTA ESTUVO A NADA DE RETIRAR A LA LEYENDA

En una conversación con Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez quien es originario de Ciudad Obregón, Sonora, reconoció que en sus inicios, no sentía lo mismo por el boxeo como lo que sentía por el béisbol o el futbol; incluso Chávez reconoció que un chofer de taxi de nombre Andrés Félix por poco lo retira en una pelea.

"Estuve a punto de retirarme. Ese taxista, Andrés Félix, era un peleador muy experimentado, un peleador que me llevó a la distancia, lo noqueé en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ´ya no vuelvo a pelear´, afortunadamente pararon la pelea y gané, quise seguir peleando, pero si hubiera perdido me hubiera retirado definitivamente", recordó la leyenda del boxeo mundial.