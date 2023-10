Julio César Chávez Jr. aclara el polémico video donde salió en tacones y con bolso en mano

Julio César Chávez Jr., boxeador profesional e hijo de la leyenda Julio César Chávez, aclaró después de mucho tiempo del por qué apareció en un video de Tik Tok con zapatillas y bolsa de mujer en mano, un clip que se volvió viral y fue muy criticado, principalmente, por su señor padre, que no le gustó para nada la forma como abordó el video y cómo fue criticado por los cibernautas.

Luego de tanto tiempo guardando silencio, Chávez Jr. por fin dejó en claro porqué realizó dicho clip, dando a conocer que la única razón fue una simple broma, que era para aligerar el ambiente alrededor de su familia.

Su exesposa, Frida Muñoz, y sus hijos lo animaron a hacer el video y que era para fortalecer la unión familiar, luego de la instancia se animó a realizar le video que a la postre se convertiría en uno de los más polémicos de la red social Tik Tok, e imitado en innumerables ocasiones, mofándose algunos de los cibernautas del hijo de la leyenda.

FUE UNA BROMA FAMILIAR PARA UNIR LAZOS

"Lo de los tacones fue una cosa increíble, pregúntenle a Frida y a los niños. Yo no quería hacerlo. Yo lo hice solamente una vez, porque me dijeron las niñas, pero me dio mucha pena. Yo jamás creí que algo así fuera a pasar y nunca imaginé este mundo", declaró Chávez Júnior.

También dijo que fue una sorpresa para él y su familia el alcance del vídeo; reconoció que no midió las consecuencias de la publicación en el mundo de las redes sociales y digital.

Agregó que espera que la gente comprenda y no siga criticando el contexto de la broma familiar, además de que el video fue un contexto privado y de mero entretenimiento, esperando así mitigar las críticas.