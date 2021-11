JC Chávez Jr. anuncia regreso al cuadrilátero en diciembre

De acuerdo con el púgil e hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, estuvo retirado de los encordados por algunos meses, lapso que le sirvieron para reflexionar y renovar su forma de actuar.

Expuso que lo hará bajo la premisa de presentar una versión ideal de sí mismo, gracias a la preparación física que está teniendo.

El boxeador de 36 años de edad señaló reaparece con su cabello natural, visiblemente más delgado y pensante al expresarse, señaló que ya no se verá a un muchacho distraído que abusaba de las redes sociales y exhibía una imagen de sí mismo, alocada.

A través de sus historias de Instagram, el Júnior señaló: "El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen y voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo, me voy a preparar mucho mejor, más a gusto. Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí; ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie".

Respecto a sus redes sociales, Chávez explicó que su manera de presentarse en ellas generaron una mala percepción de él, y admitió que muchas ocasiones lo que ven no es lo que sucede.

"me considero buena persona, lo hacía y eso a lo mejor dio una imagen diferente y la gente que supuestamente tiene que dar la cara en lugar de decir una verdad se beneficiaron de ello, de cada cosa que hice".

Y aunque no amplió detalles en cuanto al combate que tendrá en diciembre, dijo que marcaría su regreso a los encordados.