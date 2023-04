Javier "Chicharito" Hernández: ¿de futbolista a actor?

Javier Hernández "El Chicharito" no se vuelve a poner la camiseta verde desde el 6 de septiembre de 2019, con tres mundiales en su palmarés, el hijo de "El Chícharo" Hernández, no fue convocado al último Mundial de Qatar 2022.

La Selección Mexicana bajo el mando de Gerardo "Tata" Martino, no lo contempló para ser parte de los jugadores para este último Mundial y la falta de gol de la escuadra verde fue evidenciada, a tal grado que no se pasó de la fase de grupo y es considerada la peor actuación del combinado mexicano en un Mundial.

"El Tata" Martino renunció a la dirección técnica de la selección nacional, renuncia que la FMF acepto sin ningún problema.

Después de jugar en Europa gran aparte de su carrera, llega al futbol estadounidense con la Galaxye de Los Ángeles, "Chicharito" siempre se dijo dispuesto a ser parte de la selección, pero "El Tata" Martino no daba señas de llamarlo.

Inclusive se filtró información del porqué no era convocado y se le acusa de una indisciplina grave que "El Tata" no podía dejar pasar, y antes de un nombre, dejó en claro que primero estaba el grupo; así fue y lo cumplió no lo llevo a Qatar 2022 y la afición explotó contra el estratega argentino. Después se comprobaría que "El Tata" no tenía la razón, ya que según la afición debió haberlo llevado a pesar de cualquier indisciplina.

Ahora que Diego Cocca tomó la rienda de la selección nacional, el nuevo estratega dejó abierta la puerta para el regreso del tapatío, solo que en las convocatorias que ha dado a conocer no es contemplado "El Chicharito", así que sigue sin volver y la afición se sigue preguntando para cuándo regresa el máximo goleador de la verde.

Y mientras se deciden en la alta cúpula de llevarlo a la selección, Javier Hernández respondió preguntas sobre si le gustaría incursionar en el cine como actor, a lo que contestó que no sabe, pero que le gusta mucho el cine. "A lo mejor cuando tenga 80 años estaré recibiendo un Oscar...uno nunca sabe", comentó el aun futbolista profesional.