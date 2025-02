IA lanza pronóstico de la Jornada 10 de la Liga MX

El torneo de Clausura 2025 ha llegado a más de la mitad de las jornadas y muchos fanáticos desean saber los ganadores de los partidos

Por: Jesús Alvarez Mejilla

El Clausura 2025 continúa este fin de semana, este fin de semana los equipos saldrán a la cancha con el objetivo de disputar los tres puntos en los partidos correspondientes a la Jornada 10 de la Liga MX. León y América se encuentran buscando el primer puesto; mientras que Necaxa y Toluca buscan el tercer lugar. Sin embargo; la IA ha lanzado su pronóstico para este y más partidos del torneo de Clausura.

Muchos apuntan a que Cruz Azul podría gestar su tercer triunfo consecutivo y por ende su segunda victoria, esto mientras esperamos un partido de infarto entre Juárez y Pachuca dentro del torneo de Clausura 2025. Con ambos equipos igualados en la clasificación; se espera que la Jornada 10 pueda esclarecer los siguientes movimientos dentro de la tabla general.

¿CUÁLES SON LOS PRONÓSTICOS DE LA IA PARA LA JORNADA 10?

La Jornada 10 del Torneo de Clausura 2025 de la Liga MX nos traerá importantes partidos, este viernes tendremos a Mazatlán y Cruz Azul en el Estadio El Encanto de la Ciudad de Sinaloa; por otro lado, el sábado 1 de marzo tendremos la presencia de 4 partidos, estos son: América vs. Toluca, Juárez vs. Pachuca, Necaxa vs. Tigres, León vs. Tijuana; y Pumas vs. Chivas.

Para el domingo 2 de marzo se podrá disfrutar los juegos entre Querétaro vs. Puebla, Atlas vs. San Luis y Monterrey vs. Santos; todos estos juegos del fin de semana prometen ser grandes juegos y dar emoción a los fanáticos. Muchos se preguntan quiénes serán los vencedores y la IA ha recopilado los datos necesarios para lanzar su pronóstico para esta Jornada 10; estos pronósticos son:

Mazatlán 1-2 Cruz Azul

Necaxa 1-0 Tigres

Juárez 1-2 Pachuca

León 2-1 Tijuana

América 2-1 Toluca

Pumas 2-1 Chivas

Querétaro 1-0 Puebla

Atlas 1-0 San Luis

Monterrey 2-0 Santos

¿CÓMO SE JUEGA LA JORNADA 11 DE LA LIGA MX?

Según el calendario compartido, la Jornada 11 del torneo de Clausura 2025 de la Liga MX, tendrá lugar del 7 al 9 de marzo, durante estos tres días se podrá apreciar los siguientes partidos: